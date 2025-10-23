Dos Golden Buzzer y más de 420 mil espectadores en vivo marcan una noche histórica en DGT

El ritmo, la energía y la pasión por la danza se apoderaron del escenario. Las agrupaciones Da Republik Jr. y Royalty Dance Crew obtuvieron los Golden Buzzer tras conquistar al jurado y al público con sus potentes coreografías. ( FUENTE EXTERNA )

La segunda emisión de Dominicana’s Got Talent (DGT) se convirtió en un verdadero espectáculo de emociones, talento y récords.

En una gala marcada por el baile, el programa entregó por primera vez dos Golden Buzzer, mientras que la transmisión en vivo alcanzó cifras impresionantes: más de 420 mil personas conectadas simultáneamente en el canal de YouTube oficial, sin contar las miles que siguieron el show a través de las redes sociales y de la página web de Color Visión, canal que transmite el programa.

El ritmo, la energía y la pasión por la danza se apoderaron del escenario. Las agrupaciones Da Republik Jr. y Royalty Dance Crew conquistaron al jurado y al público con sus potentes coreografías, precisión escénica y una entrega total que les valió el pase directo a la semifinal.

Los jueces Waddys Jáquez y Pamela Sued fueron los encargados de presionar el codiciado botón dorado, desatando la euforia en el teatro y entre los espectadores en línea.

Otro de los momentos más conmovedores de la noche llegó con el grupo Kingdom, de Santiago. Su actuación fue un homenaje lleno de sentimiento a su coreógrafo, quien al momento de su audición necesitaba someterse a un procedimiento médico.

Los jóvenes habían decidido dedicarle el premio en caso de ganar, pero durante la transmisión se informó su lamentable fallecimiento, lo que tiñó de lágrimas y aplausos su emotiva presentación.

El episodio también tuvo espacio para la magia y el humor. El juez Irving Alberti fue integrado al acto del mago venezolano Jey Rossel, creando una audición tan original como entretenida.

En otro momento cargado de risas, Pamela Sued se unió al peculiar dúo chileno Patynpayasos, quienes con su humor desenfadado conquistaron al público y al panel de jueces.

Las grandes voces no se quedaron atrás: Alexandra Daga, Ezequiel Nicora y Rocío Arias impresionaron por su potencia vocal y presencia escénica, recordando que el talento dominicano brilla en todas sus formas.

Aunque no todos los concursantes lograron avanzar, cada presentación reflejó la pasión y el esfuerzo que caracterizan a los participantes del programa.

Con dos Golden Buzzer, historias que conmovieron al país y una audiencia digital sin precedentes, el segundo episodio de Dominicana’s Got Talent confirmó que esta temporada promete ser una de las más emocionantes y seguidas de la televisión dominicana.