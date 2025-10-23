×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Fallece la actriz Isabelle Tate
Fallece la actriz Isabelle Tate

Fallece Isabelle Tate, actriz de la serie 9-1-1: Nashville, a los 23 años

La joven murió el 19 de octubre, a los 23 años, según confirmó su familia a través de un obituario publicado en Tennessee.

    Expandir imagen
    Fallece Isabelle Tate, actriz de la serie 9-1-1: Nashville, a los 23 años
    Isabelle Tate, actriz fallecida en una imagen de archivo. (ISABELLE TATE INSTAGRAM)

    Isabelle Tate, actriz estadounidense que debutó recientemente en el estreno de la serie 9-1-1: Nashville, falleció el pasado 19 de octubre, a los 23 años, según confirmó su familia a través de un obituario publicado en Tennessee.

    • Nacida y criada en su estado natal, Tate fue descrita por sus seres queridos como una joven "llena de fuego, compasión y determinación", conocida tanto por su talento artístico como por su espíritu solidario. Desde pequeña mostró amor por los animales y una profunda vocación de servicio, dedicando tiempo al voluntariado y a diversas causas sociales.

    "Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca poniendo excusas por el hecho de tener una discapacidad", señala el texto. "Pasaba horas escribiendo y grabando canciones con sus amigos, e incluso llegó a publicar algunas".

    Su agencia de representación, McCray Agency, también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

    "Estamos profundamente tristes y desconsolados al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Tenía 23 años. Conocí a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado la actuación. Consiguió el primer papel para el que audicionó, 9-1-1: Nashville, y lo disfrutó mucho".

    A los 13 años, Isabelle fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular progresiva, condición que fue debilitando sus músculos con el tiempo y la llevó a utilizar una silla de ruedas. Pese a los retos físicos, nunca permitió que la enfermedad definiera su vida.

    En una publicación de 2022, la actriz reflexionó con madurez y esperanza sobre su proceso.

    • "Ha sido un viaje difícil... pero elijo abrazarlo y no dejar que me defina".

    Su resiliencia se reflejaba en todo lo que hacía: desde su música, que componía junto a amigos, hasta su reciente incursión en la actuación profesional. En 9-1-1: Nashville, Isabelle interpretó el papel de Julie, compartiendo escenas con artistas como LeAnn Rimes y Chris O'Donnell en el episodio estrenado el pasado 9 de octubre.

    Expandir imagen
    Infografía
    Isabelle Tate en una escena de la serie 9-1-1: Nashville, donde interpretó el papel de Julie

    Más

    Quienes la conocieron coinciden en que Isabelle irradiaba luz y propósito. Más allá de su carrera emergente, fue recordada como alguien que "quería cambiar el mundo", guiada por la empatía y la creatividad.

    Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate; su padre, John Daniel Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan, y su hermana, Daniella Tate.

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.