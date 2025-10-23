Fallece Isabelle Tate, actriz de la serie 9-1-1: Nashville, a los 23 años

Isabelle Tate, actriz fallecida en una imagen de archivo. ( ISABELLE TATE INSTAGRAM )

Isabelle Tate, actriz estadounidense que debutó recientemente en el estreno de la serie 9-1-1: Nashville, falleció el pasado 19 de octubre, a los 23 años, según confirmó su familia a través de un obituario publicado en Tennessee.

Nacida y criada en su estado natal, Tate fue descrita por sus seres queridos como una joven "llena de fuego, compasión y determinación", conocida tanto por su talento artístico como por su espíritu solidario. Desde pequeña mostró amor por los animales y una profunda vocación de servicio, dedicando tiempo al voluntariado y a diversas causas sociales.

"Isabelle estaba llena de fuego, una luchadora, nunca poniendo excusas por el hecho de tener una discapacidad", señala el texto. "Pasaba horas escribiendo y grabando canciones con sus amigos, e incluso llegó a publicar algunas".

Su agencia de representación, McCray Agency, también le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales:

"Estamos profundamente tristes y desconsolados al compartir que Isabelle Tate falleció el 19 de octubre. Tenía 23 años. Conocí a Izzy desde que era adolescente y recientemente había retomado la actuación. Consiguió el primer papel para el que audicionó, 9-1-1: Nashville, y lo disfrutó mucho".

A los 13 años, Isabelle fue diagnosticada con una enfermedad neuromuscular progresiva, condición que fue debilitando sus músculos con el tiempo y la llevó a utilizar una silla de ruedas. Pese a los retos físicos, nunca permitió que la enfermedad definiera su vida.

En una publicación de 2022, la actriz reflexionó con madurez y esperanza sobre su proceso.

"Ha sido un viaje difícil... pero elijo abrazarlo y no dejar que me defina".

Su resiliencia se reflejaba en todo lo que hacía: desde su música, que componía junto a amigos, hasta su reciente incursión en la actuación profesional. En 9-1-1: Nashville, Isabelle interpretó el papel de Julie, compartiendo escenas con artistas como LeAnn Rimes y Chris O'Donnell en el episodio estrenado el pasado 9 de octubre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/isabelle-tate-isabelle-tate-instagram-1-f91cb3cb.jpg Isabelle Tate en una escena de la serie 9-1-1: Nashville, donde interpretó el papel de Julie

Quienes la conocieron coinciden en que Isabelle irradiaba luz y propósito. Más allá de su carrera emergente, fue recordada como alguien que "quería cambiar el mundo", guiada por la empatía y la creatividad.

Le sobreviven su madre, Katerina Kazakos Tate; su padre, John Daniel Tate; su padrastro, Vishnu Jayamohan, y su hermana, Daniella Tate.