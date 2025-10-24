"Los dajaboneros tenemos esa condición de que nos pasamos la vida entera casi fuera del país. Si estuviéramos en mi casa en Dajabón, estaríamos más cerca de Haití que del parqueo", comenta entre risas C. Cordero, el humorista que se ganó los "sí" de los jueces y el público en Dominicana´s Got Talent (DGT).

Con lo que define como su "carta de presentación", Cordero pasó a la segunda ronda del concurso en el segundo episodio presentado este miércoles en Color Visión.

El stand up comedy nativo de la provincia fronteriza de Dajabón incluyó en su rutina fragmentos inspirados en su vida y en las experiencias de muchas personas cercanas, convirtiendo lo cotidiano en fuente de humor.

El poder de reírse de uno mismo

Cuando se le pregunta por qué tiende a burlarse de sí mismo, responde a Diario Libresin dudar:

"Es muy liberador saber que no le tienes miedo a hacer el ridículo. Eso es un poder muy grande. A veces uno teme que se rían de uno, y eso se convierte en un mecanismo de defensa. Pero si yo me río de mí, ¿qué te dejo a ti? Te desarmo con eso" C. Cordero Humorista “

Durante su presentación vivió un momento inesperado: se fue la luz por unos segundos. Sin embargo, en lugar de afectar su actuación, esa interrupción terminó jugando a su favor, ya que el público se involucró aún más en el momento.

Humor sin ofensas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/25/whatsapp-image-2025-10-24-at-213531cf7c5897-c48065b1.jpg El humorista C. Cordero pasó a la segunda ronda.

No todo es risas en el oficio de hacer reír. El propio Cordero es consciente que muchas personas se ofenden en los shows de humor en cualquier escala.

"Todo el mundo tiene sus límites. Yo no pienso tanto en lo que puede ofender al otro, porque eso es muy subjetivo. Nunca he tenido la intención de ofender a nadie ni a ningún grupo social", aclara el comediante quien se mostró muy reflexivo.

Originario de Dajabón, tierra de la que han salido figuras como Fernando Villalona, Ángela Carrasco, el pintor Dustin Muñoz y Caramelo, ganador de "La casa de los famosos", Cordero asegura que gran parte de su humor proviene de su región y su gente. "De allá tomo mucho: me burlo de lo lejos que es, de lo cerca que está de Haití. Esa mezcla nos da una identidad única", afirma.

No obstante, C. Cordero todavía no vive del humor y es una de las metas a las que aspira con la exposición que brinda la plataforma de Dominicana's Got Talent.

"Dedicarse al humor es algo que vivimos haciendo todos los dominicanos, solo que algunos cobran y otros no. Cuando nos montamos en un carro público hablamos, cherchamos. El dominicano vive haciendo humor. Yo digo que las cosas de este país ni el mejor guionista las escribe", concluye sonriente.