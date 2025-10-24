Cinco series para maratonear este fin de semana lluvioso

Escena de "Propuesta laboral", una de las series recomendadas para maratonear este fin de semana por su mezcla de comedia, romance y ritmo envolvente. ( FUENTE EXTERNA )

Si la lluvia invita este finde a quedarse en casa, tenemos cinco series dignas de un maratón. Desde dramas coreanos que te atraparán con sus intensas historias hasta comedias familiares llenas de ternura y thrillers cargados de tensión, hay algo para todos los gustos.

Por eso, los periodistas de la redacción de Diario Libre han seleccionado cuidadosamente estas cinco series ideales para disfrutar desde la comodidad de tu hogar.

Cada una ofrece una experiencia única: romances que emocionan, aventuras que mantienen la intriga y situaciones cómicas que sacan más de una sonrisa.

Prepara tus snacks favoritos, acomódate bajo una manta y deja que estas historias te envuelvan, transformando el gris de la tormenta en un plan entretenido y acogedor que no querrás que termine.

Con el sonido de la lluvia de fondo, cada episodio se sentirá aún más especial, invitándote a sumergirte por completo en mundos distintos sin salir de tu sala.

¿Cuáles son las series recomendadas para un maratón?

Propuesta laboral (Netflix)

Un drama romántico coreano que combina romance, comedia y tensión laboral. La historia sigue a una joven profesional que, para salvar su trabajo, acepta una propuesta inesperada que cambiará su vida y la de quienes la rodean.

Trata sobre Shin Ha-ri, una empleada que se hace pasar por su amiga en una cita a ciegas para ahuyentar al pretendiente. Para su sorpresa, el pretendiente resulta ser su nuevo jefe, Kang Tae-moo, el director ejecutivo de la empresa donde trabaja.

Con giros inesperados y química entre los protagonistas, es una serie perfecta para engancharte en una tarde lluviosa.

Nobody Wants This (Netflix)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/imagen-aaaabxwuyawpqrlyt993t3sbf4s29euty7vlmhz2-ocrseaqciszjazaq4nfbgl6ie0inb7vmoxq9sofk62trshqtvwxkai21ufpxp11-5782fdef.jpg

La esperada segunda temporada continúa explorando la vida de Joanne y Noah, que deberán enfrentar los retos de la vida en pareja, como la convivencia, las expectativas familiares y los conflictos que surgen entre sus diferencias culturales y religiosas.

La trama también explorará otras historias secundarias, como la del hermano de Noah y las consecuencias del regreso de su exesposa o cómo la vida de la pequeña de las dos hermanas podría estar a punto de dar un vuelco.

Con conflictos personales y situaciones inesperadas, la serie combina drama y humor negro, manteniéndote pegado a la pantalla.

Young Sheldon (Amazon Prime)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/imagen-young-sheldon-cbs-0b9172d7.jpg

La precuela de The Big Bang Theory narra la infancia del genio Sheldon Cooper. Entre su inteligencia extraordinaria y la vida cotidiana en Texas, la serie -que se desarrolla a finales de los 80 y principios de los 90- ofrece momentos divertidos, entrañables y familiares.

Sheldon lucha por integrarse en el mundo que lo rodea, como entrar a secundaria con 9 años, mientras su familia y amigos intentan comprender sus talentos y desafíos.

El pequeño actor Iain Armitage es el encargado de dar vida a esta nueva versión del personaje popularizado por Jim Parsons. Ideal para quienes disfrutan de comedias ligeras con un toque nostálgico.

Drops of Wine (Apple TV)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/imagen-download-dff75aad.jpg

Un viaje a través del mundo del vino y las relaciones humanas. Cada episodio combina la pasión por la enología con historias de amor, amistad y desafíos personales.

Relata cómo, mientras el mundo del vino llora la muerte de Alexandre Léger, un experto en vinos de fama mundial, su hija Camille, muy distanciada de él, descubre la extraordinaria colección que puede ser suya.

Pero, para reclamar su herencia, Camille debe superar a Issei, el protegido de Alexandre, en una prueba para sus sentidos. Basada en un exitoso manga japonés, es perfecta para los que buscan drama con sabor a vida y momentos sofisticados.

Reclutas (Netflix)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/23/imagen-807e67cc-7453-449a-9586-ca127fe90b1316-9-aspect-ratiodefault0-7626a9b5.jpg

Con la participación del actor dominico-americano Rico Paris, esta serie sigue a un adolescente acosado que se alista impulsivamente en el Cuerpo de Marines de EE. UU. para encontrar un nuevo propósito y una hermandad inesperada.

Basada en las memorias del ex sargento Greg Cope White, expone los desafíos de la vida militar en 1990 y se enfoca en la lucha interna del protagonista mientras oculta su orientación sexual en un ejército que no lo permite.

Acción, disciplina y amistad se entrelazan en cada episodio, ofreciendo adrenalina y emoción en dosis perfectas este fin de semana.