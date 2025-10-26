Festival CAYE 2025 recibe 13,000 visitantes en su segunda edición

El festival CAYE dinamiza la economía naranja, impactando directamente en artistas, proveedores de servicios. Contó con la presencia del Ministro de Industria y Comercio y Mipymes, Ito Bisonó. ( FUENTE EXTERNA )

La segunda edición del Festival CAYE 2025 atrajo a más de 13,000 personas el pasado 18 y 19 de octubre. Durante dos días, artistas, vecinos, visitantes y emprendedores se encontraron en un mismo pulso creativo que reafirmó el poder del arte como fuerza transformadora.

Las calles del histórico sector Ciudad Nueva se llenaron de vida con danza, música, pintura en vivo, instalaciones interactivas, artesanía, talleres, teatro, humor y otras experiencias creativas.

En Sabores de CAYE, los emprendimientos gastronómicos de vecinos y negocios locales ofrecieron delicias dominicanas, mientras el Rincón Dorado, con sus mecedoras en el Parque Cervantes, invitó a las personas adultas mayores a disfrutar de actividades especialmente pensadas para ellas, detalla una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/arte-en-festival-cayejpg-dsc5332-1-828de212.jpg Arte en el Festival CAYE.

El área infantil se convirtió en un espacio de imaginación y juego, donde el arte, el teatro y la educación entretenida fueron protagonistas.

Otras actividades

"CAYE es lo que ocurre cuando la gente y la ciudad se miran de frente y se reconocen. Cada edición es un ejercicio de imaginar juntos la ciudad que soñamos", expresó Venus Patricia Díaz, directora del festival.

Para el artista Angurria, cofundador del proyecto, "lo más valioso es que la gente se siente parte. CAYE no es un evento que se hace en Ciudad Nueva: es un evento que sucede con Ciudad Nueva."

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/26/area-infantil-festival-cayedsc3956-1-286d9345.jpg Los niños tuvieron su espacio en el evento cultural.

El festival dinamiza la economía naranja, impactando directamente en artistas, proveedores de servicios, emprendimientos gastronómicos y negocios locales.

CAYE se consolida como la plataforma modelo de arte, comunidad y desarrollo que impulsa la imaginación colectiva y el crecimiento económico. En sus calles, la identidad dominicana se hace visible y la mirada compartida entre vecinos y artistas se convierte en una promesa de futuro.