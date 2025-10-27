El ritmo y la esencia del merengue vuelven a brillar con fuerza gracias al lanzamiento de "Vivir para siempre", una producción que rinde homenaje a los grandes merengueros que han partido en los últimos años y celebra la permanencia de este género como emblema de la identidad nacional.

¿Qué incluye el audiovisual?

El audiovisual, realizado por el cineasta Jalsen Santana y que será estrenado en los próximos días, combina creatividad, emoción y alta calidad visual en una pieza que honra la historia y la trascendencia del merengue dominicano.

Bajo la autoría y concepto de Charlie Núñez, la producción reúne a un elenco estelar integrado por Sergio Vargas, Maridalia Hernández, Ramón Orlando, Jandy Ventura, Los Hermanos Rosario, Conjunto Quisqueya.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/11/02/img-20221025-wa0001-3c9441c2.jpg El cineasta Jalsen Santana.

De igual modo incluye a The New York Band, Kinito Méndez, Henry García, Charlie Rodríguez, Pablo Martínez, Tito Kenton, Carlos David, Eddy Rafael, Silvio Mora, Herodys Ureña, Freddy Gerardo y Didi Hernández.

Todos se unen en una sola voz para rendir tributo a las figuras que marcaron la historia del merengue y mantener viva la esencia del ritmo de la güira y la tambora.

¿Cuál es el legado de esta producción?

El tema, que exalta el valor del merengue como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, contó con la musicalización de Mario Díaz, Charlie Núñez y Herodys Ureña, quien además asumió el arreglo y la dirección musical.

El resultado es una fusión vibrante entre lo clásico y lo moderno que reafirma la vigencia del merengue y su poder para unir generaciones. "Vivir para siempre" evoca el legado de los grandes artistas que fortalecieron este género y dejaron una huella imborrable en la cultura dominicana.