Mar de Palabras reunirá a Irene Vallejo y José Mármol en conversatorio sobre el poder de la palabra. ( SUMINISTRADA )

La Fundación René del Risco Bermúdez, a través de su programa Mar de Palabras, reunirá a los escritores Irene Vallejo y José Mármol en el conversatorio titulado "El poder de la palabra contra la palabra del poder", un encuentro que propone reflexionar sobre la vigencia de la palabra como herramienta de libertad, pensamiento y resistencia frente al poder.

El diálogo, que contará con la participación de lectores y académicos, se celebrará el miércoles 19 de noviembre de 2025, a las 6:00 de la tarde, en el Auditorio del Banco Central de la República Dominicana.

La escritora Minerva del Risco, presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora general de Mar de Palabras, destacó que este encuentro busca "reivindicar la literatura, la filosofía y la poesía como espacios de defensa de la dignidad humana en un mundo donde el discurso del poder intenta imponer narrativas únicas".

Esta actividad forma parte de la visita al país de Irene Vallejo, quien recibirá el Doctorado Honoris Causa por la Universidad APEC (UNAPEC). Los interesados en asistir pueden inscribirse de manera gratuita en la web mardepalabras.com.

El evento cuenta con la colaboración de UNAPEC y el apoyo del Centro León. Tras el conversatorio, Irene Vallejo firmará ejemplares de sus libros, disponibles a la venta en el vestíbulo del auditorio.

¿Quiénes son los escritores invitados?

Irene Vallejo , nacida en Zaragoza, España, en 1979, es doctora en Filología Clásica por las universidades de Zaragoza y Florencia. Su ensayo El infinito en un junco (2019) ha sido traducido a 40 idiomas y publicado en más de 70 países, consolidándose como un fenómeno mundial.

Ha recibido galardones como el Premio Nacional de Ensayo, el Prix Livre de Poche (Francia), el Premio Wenjin (China), el Premio Alfonso Reyes (México) y el Premio Aragón 2021, entre otros. Colabora con medios internacionales y es autora de obras como La luz sepultada, El silbido del arquero y La leyenda de las mareas mansas.

José Mármol, nacido en Santo Domingo en 1960, es poeta, ensayista y doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco. Ha sido profesor en la PUCMM, INTEC, UNIBE y el Seminario Santo Tomás de Aquino.

Entre sus obras más destacadas se encuentran El ojo del arúspice, Lenguaje del mar, Yo, la isla dividida y Ética del poeta. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura, el Premio Casa de América de Poesía Iberoamericana y el Caonabo de Oro.

¿Qué es la Fundación René del Risco Bermúdez y Mar de Palabras?

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales.

Mar de Palabras, el primer festival literario del Caribe, promueve la creatividad, el pensamiento crítico y el diálogo entre creadores y lectores, abordando los retos sociales, económicos y medioambientales contemporáneos desde la literatura y el arte.