Miss Universe 2025 se mantiene en Tailandia pese a luto nacional por la muerte de la Reina Madre

El glamour y la emoción de Miss Universe 2025 seguirán adelante en Tailandia, aunque esta vez bajo un tono más sobrio y respetuoso.

Tras el reciente anuncio del fallecimiento de Su Majestad la Reina Madre Sirikit, el país asiático entró en un periodo de luto nacional, lo que llevó a especulaciones sobre una posible suspensión del certamen.

Sin embargo, la empresa Miss Grand International Public Company Limited, encargada de organizar la 74ª edición del concurso, confirmó que el evento se realizará del 2 al 21 de noviembre de 2025, tal como estaba previsto.

El comunicado oficial, emitido tras las directrices de la Oficina del Primer Ministro de Tailandia y la publicación en la Gaceta Real, aclara que la decisión de mantener la agenda se debe a que los preparativos y operaciones logísticas llevan meses en marcha, y muchas de las concursantes internacionales y sus equipos ya se encuentran en el país.

No obstante, el comité organizador anunció que el formato y las actividades del concurso serán ajustados para adaptarse al contexto nacional y mostrar respeto al luto real.

Entre los cambios esperados se incluyen la modificación o cancelación de eventos sociales, galas públicas y presentaciones musicales, buscando mantener un tono más reflexivo y elegante, acorde con el momento que vive la nación.

Un certamen con respeto y sobriedad

Mr. Nawat Itsaragrisil, presidente de la compañía organizadora, expresó su solidaridad con el pueblo tailandés, asegurando que el certamen se desarrollará "con profundo respeto hacia la memoria de la Reina Madre" y con una propuesta estética que resalte la gracia, empatía y fortaleza que caracterizan al espíritu tailandés.

Si bien Miss Universe es reconocido mundialmente por su despliegue de belleza, cultura y moda, esta edición promete un enfoque más contenido y simbólico, celebrando la diversidad y la unión internacional desde la elegancia y la sensibilidad.

Expectativa

Se espera que en las próximas horas la organización revele detalles sobre las modificaciones en el calendario de actividades oficiales, así como los lineamientos que seguirán las candidatas durante su estadía en Tailandia.

