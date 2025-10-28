El Ministerio de Cultura anula premio a obra "La Palmita" en Bienal Nacional de Artes Visuales 2025

"La Palmita" es el nombre de la polémica obra que obtuvo el premio de la Bienal Nacional de Artes Visuales 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Cultura anuló el premio otorgado a la obra "Lo que no se saca de raíz, vuelve a crecer", del artista David Pérez K., presentada en la XXXI Bienal Nacional de Artes Visuales 2025, al constatar que fue realizada con material perecedero, lo que contraviene las bases del certamen.

La instalación, conocida popularmente como "La Palmita", consistía en un árbol de palma colocado en un macetero. La obra fue premiada el 22 de agosto, pero generó polémica en el ámbito artístico debido a su naturaleza efímera y al debate sobre si cumplía con los criterios técnicos del concurso.

La resolución de anulación, firmada por el ministro Roberto Ángel Salcedo el 22 de octubre, señala que el laudo emitido por el jurado: "Contraviene las disposiciones establecidas en las bases de la Bienal aprobadas mediante Resolución Número. 07-2025 del 11 de marzo de 2025".

El Colegio Dominicano de Artistas Plásticos (Codap) había solicitado la revocación del galardón, argumentando que la obra no cumplía con los criterios técnicos y normativos del certamen.

Las declaraciones fueron ofrecidas por Joel Gonell, presidente de Codap, quien subrayó que el reclamo se centró en el cumplimiento de las reglas, sin cuestionar la calidad artística de la obra.

"Nos basamos específicamente en eso, nunca quisimos salirnos de ahí y decir si era arte o no era arte. Sabíamos que era una escultura, pero no entramos en esos detalles para seguir siendo institucional", explicó Gonell a Diario Libre.

El presidente del Colegio añadió: "Estamos orgullosos porque estamos trabajando unidos, pero estamos trabajando de manera justa, sin parcialidad... Siempre vamos detrás de que las cosas se hagan con el sentido de justicia y cumpliendo las bases, buena o mala, que es la que tenemos en la Bienal".

Foto de archivo de la polémica obra La Palmita.

Codap consideró que la decisión del Ministerio establece un precedente institucional importante, garantizando la aplicación coherente de las bases del concurso y reforzando la transparencia en la evaluación de los trabajos presentados.

"En la medida en que se garantizan las bases del concurso, tú garantizas la institucionalidad, que es lo que le da credibilidad y respeto a la Bienal de Artes Visuales", señaló Gonell.

La anulación del premio también permite que, en futuras ediciones de la Bienal, se cumplan estrictamente las reglas del concurso y se facilite la selección de premios como el Premio Nacional de Artes Visuales, asegurando que los galardones se otorguen conforme a los criterios establecidos.

El Codap afirmó que continuará trabajando en defensa de los artistas y de la institucionalidad del sector cultural dominicano, participando activamente en concursos y eventos que promuevan la cultura y la identidad nacional.