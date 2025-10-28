El Museo Memorial de la Resistencia gana Premio Ibermuseos de Educación

El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD) recibió el Premio Ibermuseos de Educación por su proyecto "Orgullosamente Vivo", iniciativa que busca visibilizar la memoria de los protagonistas de la resistencia dominicana y promover la educación en comunidades locales.

El galardón, entregado durante la 13ª edición del Premio Ibermuseos de Educación, reconoce a museos iberoamericanos por su labor educativa y su compromiso con la memoria histórica y la justicia social. Este año, diez proyectos resultaron ganadores, procedentes de países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Portugal, República Dominicana y Uruguay. Cada proyecto premiado recibió un apoyo económico de 5.000 euros.

El proyecto "Orgullosamente Vivo en la Calle" tiene como objetivo acercar a las comunidades la historia de las personas de la resistencia dominicana que dieron nombre a calles en sus localidades, especialmente mujeres y víctimas poco conocidas, promoviendo así la educación sobre la lucha por la libertad y los derechos humanos, dijo el MMRD en una nota de prensa.

"Muchas comunidades desconocen el origen de los nombres de sus calles. Con este programa, el MMRD rescata la memoria histórica y fomenta la conciencia ciudadana", destacaron desde el museo.

El premio reafirma el papel del MMRD como un referente en la educación patrimonial y la difusión de la memoria histórica, consolidando su impacto en la sociedad dominicana y la región iberoamericana.