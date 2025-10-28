Película "Día 8" se presenta en el Dominican Film Festival en Nueva York
Es una producción que combina fe, esperanza y testimonios sobre los milagros del sacerdote Emiliano Tardif
La película dominicana "Día 8", una producción que combina fe, esperanza y testimonios sobre los milagros del sacerdote Emiliano Tardif, logró una función sold out durante su presentación en el Dominican Film Festival de Nueva York (DFFNY) en Estados Unidos.
La proyección reunió a un público que llenó la sala en su totalidad, en una noche cargada de emoción y orgullo dominicano. La cinta, dirigida por José Gómez y producida por Ángela Medina y Joan Monegro, fue recibida con aplausos, lágrimas y comentarios positivos por su mensaje inspirador y su calidad cinematográfica, refiere una nota de prensa.
La presentación fue en la sala 6 del AMC Empire 25 de Times Square.
"Día 8" entrelaza tres historias ambientadas en distintas épocas que convergen en un desenlace conmovedor. Una de ellas sigue a Yira Sandoval (interpretada por Angeline Monegro), una influencer que busca un milagro para su hermana enferma y termina encontrándose con la historia del padre Emiliano Tardif, encarnado por Juan Ángel.
El elenco también incluye a Fahdly Samira Jacobo, Marta González y Francisco Vásquez, quienes aportan interpretaciones destacadas por su naturalidad y fuerza emocional.
Recorrido internacional
Con una fotografía cuidada y una dirección artística de alto nivel, la película combina la espiritualidad con el lenguaje del cine contemporáneo, retratando la fe desde una mirada humana y sensible.
Estrenada en República Dominicana el 24 de abril de 2025, "Día 8" continúa su recorrido internacional con presentaciones en el Caribe y Estados Unidos, donde ha recibido elogios por su mensaje y su propuesta visual.
El Dominican Film Festival de Nueva York, evento que promueve el talento criollo en el exterior, se convirtió en el escenario perfecto para el éxito de esta producción, que refuerza el crecimiento del cine dominicano y su capacidad para conectar con audiencias fuera del país.