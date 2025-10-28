Película "Día 8" se presenta en el Dominican Film Festival en Nueva York

Proyección de la película "Día 8" en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La película dominicana "Día 8" , una producción que combina fe, esperanza y testimonios sobre los milagros del sacerdote Emiliano Tardif , logró una función sold out durante su presentación en el Dominican Film Festival de Nueva York (DFFNY) en Estados Unidos.

La proyección reunió a un público que llenó la sala en su totalidad, en una noche cargada de emoción y orgullo dominicano. La cinta, dirigida por José Gómez y producida por Ángela Medina y Joan Monegro , fue recibida con aplausos, lágrimas y comentarios positivos por su mensaje inspirador y su calidad cinematográfica, refiere una nota de prensa.

La presentación fue en la sala 6 del AMC Empire 25 de Times Square.

"Día 8" entrelaza tres historias ambientadas en distintas épocas que convergen en un desenlace conmovedor. Una de ellas sigue a Yira Sandoval (interpretada por Angeline Monegro ), una influencer que busca un milagro para su hermana enferma y termina encontrándose con la historia del padre Emiliano Tardif, encarnado por Juan Ángel .

El elenco también incluye a Fahdly Samira Jacobo , Marta González y Francisco Vásquez , quienes aportan interpretaciones destacadas por su naturalidad y fuerza emocional.

Recorrido internacional

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/28/dia-8-pelicula-391b5483.jpg (FUENTE EXTERNA)

Con una fotografía cuidada y una dirección artística de alto nivel, la película combina la espiritualidad con el lenguaje del cine contemporáneo, retratando la fe desde una mirada humana y sensible.

Estrenada en República Dominicana el 24 de abril de 2025 , "Día 8" continúa su recorrido internacional con presentaciones en el Caribe y Estados Unidos, donde ha recibido elogios por su mensaje y su propuesta visual.

El Dominican Film Festival de Nueva York , evento que promueve el talento criollo en el exterior, se convirtió en el escenario perfecto para el éxito de esta producción, que refuerza el crecimiento del cine dominicano y su capacidad para conectar con audiencias fuera del país.