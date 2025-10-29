ComicCon RD 2025: el gran regreso del universo geek

Lou Ferrigno será uno de los invitados al ComicCon 2025. ( FUENTE EXTERNA )

La espera terminó. Este 1 y 2 de noviembre, el Puerto de Sans Soucí volverá a transformarse en el punto de encuentro más épico del año: ComicCon República Dominicana 2025, la cita obligada para los fanáticos del cómic, el anime, los videojuegos y toda la cultura geek.

En su segunda edición, el evento promete superar todas las expectativas con una alineación de invitados que hará vibrar a varias generaciones.

Invitados estrella

Entre ellos, los legendarios Mario Castañeda y René García, las voces que dieron vida a Gokú y Vegeta en Dragon Ball Z, estarán cara a cara con el público dominicano en una experiencia que unirá nostalgia, energía Saiyajin y pura emoción.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/caf1fa49-b7b8-4e72-b284-165973df4f64-efa352c0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/0577f53e-5deb-4a38-bfcb-bddf749366a6-ff6f8d04.jpg

Pero eso es solo el comienzo. A la convención también se une Lou Ferrigno, el actor que encarnó al mítico Increíble Hulk, junto al entrañable Carlos Villagrán, el eterno Kiko del Chavo del 8, una de las figuras más queridas del humor latinoamericano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/d0c6a1a0-1ecd-4c41-9a1b-8d5e6c9a7130-fbacb7b9.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/6b5543e9-5eb9-4c8e-8117-c4ad621312dd-42357c1f.jpg

El talento artístico también tendrá su espacio con Sam de la Rosa, ilustrador de Marvel Comics y colaborador en títulos icónicos como Spider-Man, Venom e Iron Man.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/29/f23a6195-e8c1-4ea3-b705-2ca916e8abc2-382eccdb.jpg

Y la música no podía faltar: César Franco, la voz detrás de los temas de Digimon y Dragon Ball GT, promete encender el escenario con los himnos que marcaron la infancia de miles.

Desde Italia llega Taryn Cosplay, uno de los cosplayers más reconocidos a nivel internacional, famoso por su impresionante nivel de detalle y sus caracterizaciones que parecen cobrar vida.

Además de los invitados, ComicCon RD 2025 ofrecerá exhibiciones temáticas, zona de artistas, tiendas especializadas y experiencias diseñadas para toda la familia.

Las entradas ya están disponibles en uepatickets.com, y las experiencias especiales -autógrafos, fotos y meet & greets- pueden adquirirse en geeksplace.net.

Prepárate para dos días de pura magia, nostalgia y creatividad. Porque cuando el universo geek se reúne, la energía se siente.



