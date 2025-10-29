El diplomático y funcionario guatemalteco Mario Búcaro es el nuevo director ejecutivo de la Organización Miss Universo. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización Miss Universo (MUO) abre un nuevo capítulo en su historia al anunciar el nombramiento de Mario Búcaro como su nuevo director ejecutivo (CEO).

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado de prensa, tras la reciente reestructuración de la junta directiva de JKN Global Group en Tailandia.

El diplomático y funcionario guatemalteco asume el liderazgo tras la renuncia de Anne Jakrajutatip , quien dejó el cargo el pasado 20 de junio de 2025.

La organización expresó su profundo agradecimiento por la labor de Jakrajutatip, destacando su visión, compromiso con la inclusión y la diversidad, y su papel clave en fortalecer la presencia global del certamen.

"Sus esfuerzos han dejado un legado duradero que continuará inspirando la misión de la organización mientras ella ahora se enfoca en su familia", reza el comunicado.

"La Organización Miss Universo da una cálida bienvenida a Mario Búcaro a su nuevo cargo y espera con ansias un emocionante nuevo capítulo", concluye.

El certamen

El certamen Miss Universo 2025 se realizará el 21 de noviembre en el Impact Challenger Hall en Pak Kret, Nonthaburi, Tailandia. La edición de 2026, por su parte, se llevará a cabo en Puerto Rico.

