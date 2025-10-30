Golden Buzzer, risas y mucho flow: los mejores momentos del tercer episodio de DGT

La fuerza de las palabras de la rapera Janae, la emotiva interpretación de la joven Arlys Buros y el complejo acto de la atleta Maserlyn Núñez, protagonizaron el tercer episodio de Dominicana´s Got Talent (DGT). ( FUENTE EXTERNA )

El tercer episodio de Dominicana´s Got Talent (DGT) estuvo cargado de emociones, risas, talento y poderosos mensajes de superación.

Desde la fuerza de las palabras de la rapera Janae hasta la emotiva interpretación de la joven Arlys Buros, la noche dejó claro por qué el programa se ha convertido en uno de los espacios favoritos del público dominicano.

Uno de los momentos más conmovedores fue protagonizado por Janae, cuya presentación con un mensaje de resiliencia y empoderamiento conmovió profundamente a los jueces. Waddys Jáquez, conocido por su exigencia, no pudo contener la emoción y subió al escenario para abrazarla.

"Cuando me preguntan a qué llamo talento... a esto", expresó Jáquez tras el número de la joven rapera.

El humor también tuvo su espacio con Laura Nanita, quien arrancó risas tanto del jurado como del público con su acto de stand-up comedy, demostrando su gran carisma y autenticidad.

El momento más hilarante de la noche llegó con Brigitte Rúa, quien interpretó "Ser humano", un tema con el que invitó a reflexionar sobre el amor y la empatía. Su energía contagiosa puso a todos a corear y gritar con entusiasmo.

Pero la gran sorpresa del episodio la dio Arlys Buros, una adolescente de Salcedo que conmovió a todos con su historia y su voz.

Tras superar el bullying que sufrió en el colegio por ser diferente, Arlys subió al escenario para cantar "No te aferres" y dejó al público sin aliento. Su interpretación fue tan poderosa que Irving Alberti le otorgó el Golden Buzzer, enviándola directamente a la siguiente ronda.

El talento dancístico se hizo presente con Dance Academy ADS, un grupo de niñas que demostraron que la pasión y el trabajo en equipo rompen cualquier barrera. Su presentación llena de energía y precisión técnica les valió los cuatro "sí" del jurado.

Con Lían y Watatah llegó el flow y la actitud al escenario, mientras que Maserlyn Núñez, atleta de alto rendimiento, deslumbró con un acto de gimnasia de alto riesgo que mantuvo a todos al borde del asiento.

También destacó la participación de Chembo, un joven no vidente que compartió un poderoso mensaje de superación personal. Aunque no avanzó a la siguiente fase, su historia dejó una profunda huella en el público.

Otros participantes como Javier Reynoso, The Cabbage y Savant también mostraron sus talentos.

El éxito del programa continúa creciendo

El tercer episodio superó los 460 mil espectadores conectados en la transmisión en vivo de YouTube, sin contar los que siguieron el show a través de las demás redes sociales y de Color Visión, canal que transmite Dominicana´s Got Talent cada miércoles a las 8:00 de la noche.