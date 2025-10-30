Miss Venezuela desata polémica por llevar 29 maletas a Tailandia para Miss Universo

Miss Venezuela 2025, Stephany Abasali, aparece en una fotografía publicada en sus redes sociales desde el aeropuerto, justo antes de partir rumbo a Tailandia, donde representará al país en el Miss Universo 2025. ( IG: @STEPHANY.ABASALI )

La representante de Venezuela para el Miss Universo 2025, Stephany Abasali, está dando de qué hablar previo al certamen de belleza.

La modelo y estudiante de economía de 25 años fue captada en el aeropuerto con nada menos que 29 maletas, un detalle que no pasó desapercibido entre los pasajeros ni en las redes sociales.

El video, compartido por la periodista de moda Katherine Coromoto, muestra el impresionante despliegue de equipaje que acompañará a Abasali durante su participación en el certamen.

"Miren, estas son las maletas de nuestra Miss Venezuela, que son 29 en total que lleva a Tailandia", dijo Coromoto en la grabación, mientras mostraba una fila interminable de maletas coloridas y cuidadosamente etiquetadas.

En las maletas viajan desde trajes de gala, vestuario casual, piezas para eventos oficiales y ensayos, hasta accesorios y elementos de cuidado personal. Cada equipaje forma parte del plan de imagen que la venezolana llevará al certamen internacional.

Stephany, quien ha sido objeto de atención constante desde su coronación, se tomó el tiempo para conversar con sus seguidores y expresarles su gratitud antes de partir a Tailandia, donde se celebra la edición de Miss Universo este año.

"Se lo debo a todos ustedes, porque ustedes han sido mi apoyo desde el día uno, me han acompañado, han estado conmigo de la mano, y todas esas buenas energías las recibo y es lo que me motiva a tener esa pasión por querer llevar a Venezuela esa octava corona", dijo emocionada.

Las críticas

Como ocurre con casi todas las candidatas del Miss Venezuela, la modelo ha enfrentado críticas y comentarios en redes sociales, especialmente sobre su estilo y elecciones de vestuario. Algunos usuarios calificaron sus atuendos como "baratos" o "ropa de vieja", opiniones que la reina de belleza ha decidido tomar con madurez.

"He trabajado muchísimo para tomar todas esas críticas como constructivas y así poder complacerlos", respondió Abasali, dejando claro que ha aprendido a transformar la presión en motivación.

La gala final de Miss Universo 2025 se celebrará el 21 de noviembre.

Te puede interesar Mario Búcaro es el nuevo director ejecutivo de la Organización Miss Universo