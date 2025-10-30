Sebastián Caicedo: "Ya no actúo por fama ni dinero, sino con propósito"

El actor colombiano Sebastián Caicedo visitó la redacción de Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El público dominicano lo recuerda por su papel protagónico en la telenovela juvenil "Niños ricos, pobres padres", así como por su participación en exitosas producciones como "El señor de los cielos" y "El Chema".

Sin embargo, el actor colombiano Sebastián Caicedo se encuentra en una nueva etapa profesional y personal: ahora busca proyectos con propósito, que le permitan aportar algo más a través del arte.

El punto de quiebre

En conversación exclusiva con Diario Libre, Caicedo cuenta que su transformación personal comenzó hace unos cuatro años, durante lo que describe como el momento más difícil de su vida.

Tras terminar su relación de más de una década con la actriz Carmen Villalobos, atravesó una crisis emocional que incluso lo llevó a contemplar quitarse la vida.

"Conozco a Dios toda la vida, pero hace casi ya cuatro años hubo ese cambio, ese clic. Yo no lo busco, Él me encuentra en el peor momento y en el peor desierto de mi vida. Acepté esa invitación a tener un Jesús más vivo, más cercano, una paternidad real. Y desde entonces todo cambió", confiesa.

Hoy, el actor reconoce que antes perseguía cosas distintas: la fama, el dinero, la posición.

"Tuve que pasar por ese proceso para poder conocer realmente a Dios", afirma. "Por eso siempre le digo a la gente: no esperen a tocar fondo para buscarlo. Se puede encontrar antes, desde la plenitud".

Su nueva filosofía de vida también ha transformado su relación con la actuación. Ya no acepta cualquier proyecto ni se deja llevar por la exposición mediática.

"Sí me han ofrecido cosas que he rechazado", admite. "No es que haya dejado de actuar, sino que ahora escojo mejor. Hoy busco historias con propósito, que dejen un mensaje y aporten algo positivo".

¿Se arrepiente de algún papel del pasado? Su respuesta es clara: "No". Caicedo explica que cada personaje le ha dejado una enseñanza y que todos han sido parte de su crecimiento.

"No es que ahora no quiera volver a hacer ciertos papeles, pero sí soy más cuidadoso con las historias en las que participo. Al final, son los talentos que tengo y quiero usarlos de la mejor manera".

Cine animado

El actor estuvo de visita en la República Dominicana, y su viaje no fue por casualidad.

Llegó para presentar su más reciente proyecto: la película animada "Jesús, luz del mundo", creada por los mismos realizadores de clásicos como "El rey león", "La bella y la bestia" y "Mulán".

La película, que ya se exhibe en las salas de cine dominicanas, narra el mensaje del amor de Jesús contado desde la mirada del apóstol Juan cuando era niño.

En esta producción, Caicedo presta su voz a Pedro, en una historia que busca acercar el mensaje de Jesús a las nuevas generaciones desde una mirada más cálida y humana.

Este papel representó un gran reto para Caicedo. Y es que, como él mismo dice, nunca había pensado ser actor de doblaje.

"Fue una ´Diosidencia´, como yo le digo. Es la respuesta a tres años de oraciones, de pedirle al Señor que me usara por medio de mis dones y talentos", confiesa.

Acostumbrado a interpretar personajes con el cuerpo, esta vez tuvo que apoyarse únicamente en su voz, para lo que se sometió a un arduo proceso de entrenamiento.

"Es una preparación totalmente diferente (a la de actuar)", cuenta. "El personaje ya está creado, así que lo primero es entender los momentos y los tiempos. Mi voz debía encajar perfectamente con el movimiento de los labios del personaje animado".

El proceso fue más técnico y exigente de lo que imaginaba. Cada línea debía grabarse con precisión, cuidando la entonación y la emoción.

"No es como una escena que va de corrido, sino que se hace oración por oración, a veces palabra por palabra", explica. "Tienes que darle la intención exacta al personaje para que cobre vida".

El actor colombiano Sebastián Caicedo.

¿No más telenovelas?

Aunque Caicedo en la actualidad se siente más atraído por el cine e incluso el teatro, no descarta volver a la televisión. Eso sí, solo está dispuesto a participar en proyectos que aporten de forma positiva al público.

"Debe tener propósito. Si hay una buena historia y una enseñanza detrás, entonces sí. Eso es lo que me motiva hoy", asegura.

Para el actor, la televisión y el entretenimiento están viviendo una transformación constante. Con la llegada del streaming, el público ahora elige qué ver y cuándo hacerlo.

Ante esta realidad, Caicedo considera que los creadores deben adaptarse a los cambios sin perder la esencia de lo que hace que una historia sea emocionante y cercana. Lo importante, enfatiza, sigue siendo contar historias las cuales conecten y transmitan emociones reales.

"Me imagino que habrá productores que hagan una película solo con IA, pero las personas van a valorar cuando vean algo 100 % hecho con la mano del hombre... Hay cosas que la IA, por más evolucionada que esté, no va a poder hacer, que son nuestras emociones", concluye.