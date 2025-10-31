Basílica de la Sagrada Familia: la obra de Gaudí se convierte en la iglesia más alta del mundo

La Basílica de la Sagrada Familia alcanza ya los 162.91 metros y supera a la catedral de Ulm. ( SHUTTERSTOCK )

La basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona, se convirtió este jueves en la iglesia más alta del mundo tras colocarse una sección de su torre central.

La obra maestra del arquitecto Antoni Gaudí alcanza ahora los 162.91 metros de altura sobre la ciudad, informó el templo en un comunicado. Con esa cifra supera al campanario de la catedral de Ulm, en Alemania, que mide 161.53 metros.

Aunque la Sagrada Familia no ha reclamado formalmente el título, los números hablan: es 1.38 metros más alta que el templo de Baden-Wurtemberg.

Y el ascenso continúa. La torre central dedicada a Jesucristo, que se está elevando sobre la nave principal, llegará a 172 metros cuando finalice su construcción en los próximos meses. Este jueves, una grúa colocó la primera pieza del tramo final.

Una obra con más de dos siglos

La primera piedra del templo se colocó en 1882 y Gaudí nunca esperó ver la obra terminada. Al morir, solo una de las torres estaba concluida.

En las últimas décadas, el ritmo de construcción se ha acelerado a medida que la basílica se convirtió en un imán turístico internacional, fascinando a millones con la estética singular de Gaudí, que fusiona simbolismo católico y formas orgánicas.

Las entradas financian la obra: el año pasado, 4.9 millones de personas pagaron por visitarla.

Aún restan varios años de trabajo en las fachadas y la decoración interior. Según las estimaciones más recientes, la Sagrada Familia podría estar terminada dentro de una década.

El próximo año se cumplirá el centenario de la muerte de Gaudí, y el templo celebrará su legado con diversos actos conmemorativos.

