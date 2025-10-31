Arlyn Burgos, de 14 años, logró uno de los momentos más emotivos de la nueva temporada de Dominicana´s Got Talent (DGT). Su interpretación de "Así fue", la icónica balada del divo mexicano Juan Gabriel, combinó fuerza, dulzura e inocencia, cautivando al jurado y al público por igual.

Al finalizar su presentación, las lágrimas y la emoción se apoderaron del escenario. Sus padres, visiblemente conmovidos, corrieron a abrazarla justo cuando el actor y comediante Irving Alberti presionó el botón dorado, otorgándole el anhelado Golden Buzzer.

"Estaba un poquito nerviosa, pero muy emocionada. Cuando me dieron el Golden Buzzer fue un sueño que tenía desde chiquitica. Me siento muy feliz", expresó Arlyn con ternura e inocencia al hablar con Diario Libre.

Desde pequeña, Arlyn soñaba con ser cantante. Contó que eligió "Así fue" porque una amiga le sugirió interpretarla: "Me dijo: ´Ay Arlyn, tú cantas muy lindo, deberías cantar esta canción´. Así lo hice, me gustó mucho y decidí ponerla en mi lista."

Entre sus artistas favoritos destacan Karol G, Natti Natasha y Ariana Grande, y en el género de balada, Luis Miguel.

Arlyn se visualiza como una artista completa:

"Mi sueño es ser cantante, actriz y bailarina. Espero lograrlo con Dios por delante" Arlyn Burgos Participante que recibió el Golden Buzzer en DGT “

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/arlyn-burgos-2-161025-dominicanas-got-talent-37-8e0d5435.jpg Arlyn Burgos, emocionadísima con su Golden Buzzer de DGT. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)

"Eso fue de mi corazón que salió ese golden para ti. No desaproveches ese don tan grande que papá Dios te regaló. Este es tu golden buzzer, consérvalo siempre. Cada vez que tu sientes que te estás cayendo un chin, sácalo", expresó al borde de las lágrimas Irving.

"Bendiciones mi niña. Dios te puso en el lugar correcto y en el momento correcto. Tu talento y tu ángel son únicos y estoy seguro de que llegarás muy lejos. Dios está en control siempre", le comentó Waddys Jáquez.

Si llegara a ganar el concurso, afirma que utilizaría el premio para ayudar a su familia y apoyar al coro de su iglesia, especialmente a los niños que allí cantan. Sus padres manifestaron el orgullo que sienten por su hija. Expresaron que harán todo lo posible para que ella cumpla sus metas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/arlyn-burgos-y-sus-padresjpg-161025-dominicanas-got-talent-40-05a482aa.jpg Los padres de Arlyn Burgos mostrándole apoyo en todo momento. (FÉLIX LEÓN)

Residente en Salcedo, esta joven promesa demuestra que el talento, la fe y el amor familiar pueden ser el cimiento de un futuro brillante en el mundo del arte.