Más allá de la historia: el valor espiritual de la Catedral Primada de América

La Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, conocida popularmente como la Catedral Primada de América, fue construida en el siglo XVI. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La recién designada embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, eligió la Catedral Primada de América como su primera parada oficial en el país, en una visita que refleja la importancia espiritual y simbólica de este monumento histórico.

La diplomática, de profunda fe católica, recorrió la tarde del jueves las instalaciones del templo ubicado en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y asistió a una misa celebrada en el lugar.

De acuerdo con la Embajada estadounidense, Campos consideró prioritario que su primera actividad en territorio dominicano estuviera dedicada a este espacio, que representa la raíz de la fe católica en el continente americano.

Imagen de la Virgen de la Altagracia en la Catedral Primada de América.

Una joya del patrimonio religioso y cultural

Construida en el siglo XVI, la Catedral Metropolitana Santa María de la Encarnación, conocida popularmente como la Catedral Primada de América, es mucho más que un templo: es el punto de partida de la historia del catolicismo en el Nuevo Mundo y uno de los principales referentes arquitectónicos y espirituales del Caribe.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y constituye la sede principal de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

En su interior se conservan auténticos tesoros del arte sacro colonial: el Retablo de la Santa Reliquia, el trono arzobispal plateresco de 1540, la pintura de la Virgen de la Altagracia de 1523, además de esculturas, mobiliario y relicarios que datan de los siglos XVI al XVIII.

También reposan en ella monumentos funerarios y lápidas de figuras históricas de la época colonial, convirtiendo el templo en un museo vivo del pasado dominicano.

La construcción de la Catedral comenzó en 1514.

Su arquitectura

La construcción de la Catedral comenzó en 1514 y refleja la fusión de estilos gótico, renacentista y plateresco, testimonio de una época de transición artística y cultural entre Europa y el Nuevo Mundo.

Su imponente fachada en piedra coralina, sus bóvedas y su interior luminoso evocan tanto la grandeza del arte colonial como la espiritualidad que ha sobrevivido al paso de los siglos.

Ubicada en el corazón de la Ciudad Colonial, su presencia domina la Plaza Colón y continúa siendo uno de los puntos más visitados por turistas, fieles y estudiosos del patrimonio histórico.

La Catedral Primada no solo ha sido escenario de innumerables ceremonias religiosas, sino también de actos nacionales y eventos eclesiásticos que marcaron la historia del país.

Desde su fundación, ha sido un espacio donde convergen la fe, la cultura y la identidad dominicana, convirtiéndose en un símbolo del diálogo entre el pasado y el presente.

Más allá de un gesto de devoción, la visita de la nueva embajadora Leah Francis Campos a este monumento refleja un reconocimiento a la riqueza espiritual y patrimonial que define a República Dominicana como cuna del cristianismo en América.

