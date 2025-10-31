Dance Academy ADS emociona con su energía y mensaje inspirador en Dominicana´s Got Talent

Las talentosas niñas de Dance Academy ADS posan radiantes y llenas de alegría tras recibir los cuatro "sí" del jurado en Dominicana´s Got Talent, celebrando el fruto de su esfuerzo, disciplina y amor por la danza. ( @DOMINICANASGOTTALENT )

Con una presentación cargada de energía, sincronía y emoción, el grupo Dance Academy ADS logró conquistar al jurado y al público de Dominicana´s Got Talent (DGT), obteniendo los cuatro "sí" que las impulsan a la siguiente etapa del concurso.

Visiblemente emocionadas tras su actuación, las integrantes del grupo expresaron a Diario Libre su alegría y orgullo por el logro alcanzado.

"Nos sentimos emocionadas, alegres, porque trabajamos mucho para esto. Gracias a Dios que nos dio el privilegio de que a los jueces les gustara", comentaron con entusiasmo.

Las jóvenes provienen del Ensanche Kennedy, en Santo Domingo, y aunque como megacrew llevan poco tiempo ensayando juntas, aseguran que el esfuerzo, la disciplina y el apoyo familiar han sido clave en su camino.

"Como jóvenes tenemos muchas cargas, los estudios, los quehaceres de la casa, pero nuestras madres no se rinden y no nos dejan solas. Los ensayos, la chercha, la risa... todo eso hace que uno se olvide del cansancio y siga adelante", relataron.

El grupo explicó que su presentación buscó transmitir un mensaje de perseverancia y esperanza para otros jóvenes dominicanos que aman el arte.

"Queríamos decirles a los jóvenes que no se rindan, que sigan sus sueños. Así como nosotros estamos tratando de cumplir los nuestros, ellos también pueden lograrlo si creen en sí mismos", afirmaron.

Ante la pregunta de qué harían si llegan a ganar el gran premio de 3 millones de pesos, las integrantes de Dance Academy ADS revelaron un noble propósito.

"Nuestro sueño es crear una fundación para ayudar a jóvenes de escasos recursos que amen la danza o el arte, pero que no tengan apoyo. Queremos que se sientan parte de una familia, como lo somos en ADS", expresaron.

Las niñas destacaron también cómo la danza se ha convertido en una herramienta poderosa para su crecimiento personal.

"El baile nos mantiene enfocadas, nos ayuda a abrir la mente, a ser responsables y disciplinadas. Además de bailar, estudiamos, y eso nos enseña a no desenfocarnos de nuestros objetivos", explicaron.

Con su talento, entusiasmo y mensaje inspirador, Dance Academy ADS demostró que la pasión y el trabajo en equipo pueden romper cualquier barrera.