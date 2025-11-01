VIDEO | Comic Con República Dominicana 2025: un primer día de diversión y creatividad en Puerto San Souci
La segunda edición del evento geek más importante del país abrió sus puertas con una gran afluencia de público y una jornada cargada de cosplay, actividades y entretenimiento
Desde tempranas horas de este sábado, Puerto San Souci se transformó en un centro de encuentro para los fanáticos de los cómics, anime, videojuegos y cultura pop. Familias, grupos de amigos y jóvenes aficionados recorrieron los pasillos llenos de stands con ilustraciones, figuras coleccionables y productos de sus franquicias favoritas.
La energía era constante: risas, fotos y conversaciones sobre los personajes favoritos se mezclaban con la música del evento, creando un ambiente vibrante y participativo.
Según varios invitados, la organización y la participación del público superaron las expectativas, marcando un inicio positivo para la segunda edición de la Comic Con República Dominicana.
Uno de los atractivos principales fueron los cosplayers. Desde superhéroes clásicos hasta personajes de anime y videojuegos, los trajes destacaban por su detalle y creatividad. Algunos con efectos simples como capas o maquillaje, otros con elaboradas vestimentas que captaban la atención de todos los asistentes.
Niños y adultos posaban junto a los personajes, mientras fotógrafos y visitantes documentaban cada movimiento. La variedad de estilos y la dedicación de los participantes hicieron que cada pasillo se sintiera como un escenario de creatividad y diversión.
La Comic Con 2025 también contó con la presencia de artistas locales e internacionales que ofrecieron exhibiciones y talleres. Los asistentes pudieron acercarse a la ilustración, el doblaje y el diseño de personajes, además de participar en pasarelas de cosplay infantil y competencias como “Low Cosplay”.
Cada espacio estaba pensado para generar interacción y aprendizaje, permitiendo que los visitantes vivieran el evento de manera activa y divertida.
Un evento organizado y seguro
La logística del primer día funcionó sin problemas. El estacionamiento y transporte hacia el Puerto San Souci estuvieron bien coordinados, y las zonas de descanso y alimentación permitieron que los asistentes se mantuvieran cómodos durante varias horas.
El ambiente fue familiar y seguro, con familias enteras y grupos de amigos disfrutando de las actividades sin contratiempos. La combinación de organización y variedad de propuestas contribuyó a que la experiencia fuera completa para todo tipo de público.
La primera jornada de la Comic Con República Dominicana 2025 dejó claro que el evento continúa creciendo y consolidándose como un espacio de referencia para la cultura geek en el país.