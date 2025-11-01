Desde tempranas horas de este sábado, Puerto San Souci se transformó en un centro de encuentro para los fanáticos de los cómics, anime, videojuegos y cultura pop. Familias, grupos de amigos y jóvenes aficionados recorrieron los pasillos llenos de stands con ilustraciones, figuras coleccionables y productos de sus franquicias favoritas.

La energía era constante: risas, fotos y conversaciones sobre los personajes favoritos se mezclaban con la música del evento, creando un ambiente vibrante y participativo.

Según varios invitados, la organización y la participación del público superaron las expectativas, marcando un inicio positivo para la segunda edición de la Comic Con República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-111123889-2f00ab85.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238-db92bbf3.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1-2e2bc7a0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-111-56e95368.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238895-1a04e975.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-111123-b5248b6e.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-11112388-5e662b01.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-11112-5d7d07e0.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111-6b9a499a.jpg

*Fotos y video: Luduis Tapia*

Uno de los atractivos principales fueron los cosplayers. Desde superhéroes clásicos hasta personajes de anime y videojuegos, los trajes destacaban por su detalle y creatividad. Algunos con efectos simples como capas o maquillaje, otros con elaboradas vestimentas que captaban la atención de todos los asistentes.

Niños y adultos posaban junto a los personajes, mientras fotógrafos y visitantes documentaban cada movimiento. La variedad de estilos y la dedicación de los participantes hicieron que cada pasillo se sintiera como un escenario de creatividad y diversión.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238895-ff9ca96e.jpg Fotos de Luduis Tapia que muestra la variedad de artículos mostrados en la Comic-Con. )

*Fotos y video: Luduis Tapia*

La Comic Con 2025 también contó con la presencia de artistas locales e internacionales que ofrecieron exhibiciones y talleres. Los asistentes pudieron acercarse a la ilustración, el doblaje y el diseño de personajes, además de participar en pasarelas de cosplay infantil y competencias como “Low Cosplay”.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238895-4-27a63378.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238895-3-d9cd2463.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238895-2-0923787f.jpg

Cada espacio estaba pensado para generar interacción y aprendizaje, permitiendo que los visitantes vivieran el evento de manera activa y divertida.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/01/comic-con-1111238895-1-6a6439b3.jpg

*Foto y video: Luduis Tapia*

Un evento organizado y seguro

La logística del primer día funcionó sin problemas. El estacionamiento y transporte hacia el Puerto San Souci estuvieron bien coordinados, y las zonas de descanso y alimentación permitieron que los asistentes se mantuvieran cómodos durante varias horas.

El ambiente fue familiar y seguro, con familias enteras y grupos de amigos disfrutando de las actividades sin contratiempos. La combinación de organización y variedad de propuestas contribuyó a que la experiencia fuera completa para todo tipo de público.

La primera jornada de la Comic Con República Dominicana 2025 dejó claro que el evento continúa creciendo y consolidándose como un espacio de referencia para la cultura geek en el país.