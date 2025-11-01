×
VIDEO | Maserlyn Núñez: la acróbata dominicana que desafía la gravedad con su cabello

Su acto de danza aérea en Dominicana´s Got Talent le aseguró el pase a la siguiente ronda

  • Daniela Pujols - Twitter

Con determinación, elegancia y serenidad ante el peligro, Maserlyn Núñez desafío la gravedad con un acto que encantó en el escenario de Dominicana´s Got Talent.

Su presentación de suspensión capilar, una forma de danza aérea en la que el cuerpo se sostiene únicamente por el cabello, dejó sin aliento al público y la llevó directo a la siguiente ronda del concurso.

Para algunos, su número podría parecer aterrador. Pero para Maserlyn, es el resultado de años de preparación y disciplina. ¿Qué tan fuerte es esa cabellera? ¿No te da miedo? fueron preguntas obligadas, pero como toda experimentada en la materia, respondió con seguridad.

"Como todo deporte, se realiza progresivamente. Se adquiere resistencia mental y neuromuscular, y realmente transforma tu vida. Esta disciplina es más mental que física, y el peinado es tan seguro que no hay forma de que se deshaga", explicó sonriente Maserlyn, de 29 años, en entrevista con Diario Libre.

Una disciplina desde niña

Expandir imagen
Núñez tiene su propia escuela en Cabarete, Puerto Plata.
Núñez tiene su propia escuela en Cabarete, Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ FÉLIX LEÓN)
Expandir imagen
Infografía

Su pasión por el movimiento comenzó desde los 12 años, cuando practicaba gimnasia artística por su cuenta en la casa, guiada por tutoriales en YouTube. "Estaba súper obsesionada con la gimnasia y la danza", recuerda.

RELACIONADAS

A los 15 y 16 años ingresó a una escuela formal de gimnasia; a los 17 compitió a nivel nacional y obtuvo el segundo lugar. Un año después, se convirtió en instructora, explorando otras disciplinas como el hip hop, el pole dance y la danza aérea, que la llevaron finalmente a desarrollar su propio estilo.

"He estado en escenarios antes, pero estar en esta plataforma (de Dominicana's Got Talent)ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida", asegura. Núñez dijo que se sintió feliz y emocionada del respaldo de los jueces en la grabación.

Actualmente, Maserlyn dirige su propia escuela de danza aérea en Cabarete, Puerto Plata, y sueña con abrir más centros de formación artística en todo el país, si gana el premio.

En el escenario, Maserlyn no solo desafía la gravedad: reivindica su fuerza. Su cabello, más que un elemento físico, es su escudo y su símbolo — su propia versión de fortaleza de Sansón.

Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.