Luis Abinader respalda la creación del Museo del Turismo Dominicano

Carmen Bretón, secretaria general; Sarah Hernández, presidenta de Adompretur; el presidente de la República, Luis Abinader; y Millizen Uribe, vicepresidenta de Adompretur, durante la entrega de la placa de reconocimiento al mandatario en el Palacio Nacional. ( SUMINISTRADA )

El presidente Luis Abinader recibió en el Palacio Nacional a una delegación de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur), encabezada por su presidenta, la periodista Sarah Hernández, con quien sostuvo un encuentro calificado como fructífero y orientado al fortalecimiento del turismo dominicano.

Durante la reunión, el mandatario expresó su respaldo a la creación del Museo del Turismo Dominicano, una propuesta presentada por la actual directiva de Adompretur que busca rendir homenaje a los pioneros del sector y reconocer a las figuras e instituciones que han contribuido significativamente a su desarrollo, tanto desde el ámbito público como privado.

Hernández informó que el presidente recibió un proyecto preliminar con las ideas fundamentales del museo y dispuso que una comisión de Adompretur se reúna con el director general de Museos, Carlos Andújar, quien ha invitado a la entidad a visitar este lunes la que podría convertirse en la sede del nuevo espacio cultural.

Asimismo, anunció que en los próximos días se designará una comisión especial para dar seguimiento al proyecto, considerado un aporte histórico al fortalecimiento de la identidad turística del país.

¿Qué significa la integración de Adompretur al Gabinete de Turismo?

Durante el encuentro, el presidente Abinader también acordó integrar a Adompretur al Gabinete de Turismo, reconociendo la importancia de la prensa especializada en la promoción y seguimiento de las políticas públicas del sector.

"Es fundamental que los periodistas especializados en turismo participen activamente en la comprensión y difusión de las estrategias que rigen este motor del desarrollo económico, cultural y social de la República Dominicana", expresó Sarah Hernández.

La dirigente agregó que el presidente manifestó su interés en que Adompretur colabore en proyectos orientados al fortalecimiento de la promoción turística, la sostenibilidad y la educación sectorial, líneas que serán anunciadas próximamente por el propio mandatario.

"Nos comprometimos con el presidente Abinader a respaldar toda iniciativa que impulse un turismo sostenible e inclusivo", destacó Hernández.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/2--el-presidente-luis-abinader-conversa-con-la-comitiva-de-adompretur-con-cuyos-integrantes-se-reunio-el-pasado-martes-en-el-palacio-nacional-2f537466.jpeg El presidente Luis Abinader conversa con la comitiva de Adompretur con cuyos integrantes se reunió el pasado martes en el Palacio Nacional. https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/02/3--sarah-hernandez-el-ministro-de-la-presidencia-jose-ignacio-paliza-millizen-uribe-y-carmen-breton-5fc57d5e.jpg Sarah Hernández, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, Millizen Uribe y Carmen Bretón.

Participantes

En el encuentro participaron, además del presidente Abinader, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y una comitiva de Adompretur integrada por Millizen Uribe, vicepresidenta; Carmen Bretón, secretaria general; Rosa Lidia Lora, directora de Relaciones Públicas; Raysa Féliz, directora de Filiales; Ramón Chávez, director de Finanzas; Héctor Méndez, director de Capacitación; y Cristina Rosario, directora de Turismo y Cultura.

¿Qué reconocimiento recibió el presidente Abinader?

Previo a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Periodismo Turístico (PEL 2025), la junta directiva de Adompretur entregó al mandatario una placa de reconocimiento por sus aportes al fortalecimiento del turismo dominicano y por el apoyo continuo de su gestión al desarrollo del sector.

Sarah Hernández agradeció la apertura del presidente y su disposición para reconocer el rol de la prensa turística como aliada estratégica en la consolidación de la marca país.

"Este encuentro reafirma nuestro compromiso con un periodismo responsable y propositivo, que contribuya al desarrollo de un turismo sostenible, inclusivo y competitivo", concluyó la presidenta de Adompretur.