Organización del Miss Universo aclara evento que circula en redes sociales no está autorizado

Recordó que todas las comunicaciones se publican exclusivamente a través de canales verificados

    Organización del Miss Universo aclara evento que circula en redes sociales no está autorizado
    El diplomático y funcionario guatemalteco Mario Búcaro es el nuevo director ejecutivo de la Organización Miss Universo.
    (FUENTE EXTERNA)

    La Organización del Miss Universo (MUO) aclaró este domingo que el evento descrito como una "Cena Especial y Programa de Entrevistas" publicado en redes sociales no está autorizado por la franquicia.

    A través de un comunicado, advirtió que cualquier actividad independiente o de terceros que utilice el nombre, logotipo, marcas u otros elementos relacionados con la organización, sin autorización legal previa por escrito, se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y de la integridad de la marca.

    Además, dijo que cualquier material promocional, concurso o iniciativa de votación que actualmente circule en línea bajo el nombre de Miss Universo, incluyendo los asociados con el evento antes mencionado, no está autorizado y es engañoso.

    "Dichas actividades no representan los valores, operaciones ni actividades oficiales de la Organización del Miss Universo", cita un comunicado colgado en su cuenta oficial de Instagram.

    Agregó: "La Organización Miss Universo se reserva todos los derechos legales para tomar las acciones correspondientes contra cualquier individuo, empresa o entidad que se encuentre usando su propiedad intelectual, marcas registradas o imagen sin permiso, incluyendo, entre otros, el nombre Miss Universo, el logotipo, imágenes o cualquier diseño oficial".

    La organización reafirmó su compromiso permanente de proteger sus derechos, su reputación y el valor global de la marca frente a comunicaciones falsas o no autorizadas.

    En ese sentido, recordó que todas las comunicaciones, anuncios e iniciativas de votación oficiales del Miss Universo se publican exclusivamente a través de los canales verificados

