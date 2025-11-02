Organización del Miss Universo aclara evento que circula en redes sociales no está autorizado

El diplomático y funcionario guatemalteco Mario Búcaro es el nuevo director ejecutivo de la Organización Miss Universo. ( FUENTE EXTERNA )

La Organización del Miss Universo (MUO) aclaró este domingo que el evento descrito como una "Cena Especial y Programa de Entrevistas" publicado en redes sociales no está autorizado por la franquicia.

A través de un comunicado, advirtió que cualquier actividad independiente o de terceros que utilice el nombre, logotipo, marcas u otros elementos relacionados con la organización, sin autorización legal previa por escrito, se considera una violación de los derechos de propiedad intelectual y de la integridad de la marca.

Además, dijo que cualquier material promocional, concurso o iniciativa de votación que actualmente circule en línea bajo el nombre de Miss Universo, incluyendo los asociados con el evento antes mencionado, no está autorizado y es engañoso.

"Dichas actividades no representan los valores, operaciones ni actividades oficiales de la Organización del Miss Universo", cita un comunicado colgado en su cuenta oficial de Instagram.

Agregó: "La Organización Miss Universo se reserva todos los derechos legales para tomar las acciones correspondientes contra cualquier individuo, empresa o entidad que se encuentre usando su propiedad intelectual, marcas registradas o imagen sin permiso, incluyendo, entre otros, el nombre Miss Universo, el logotipo, imágenes o cualquier diseño oficial".

La organización reafirmó su compromiso permanente de proteger sus derechos, su reputación y el valor global de la marca frente a comunicaciones falsas o no autorizadas.

En ese sentido, recordó que t odas las comunicaciones, anuncios e iniciativas de votación oficiales del Miss Universo se publican exclusivamente a través de los canales verificados.