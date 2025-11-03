Charla "La depresión: la nueva pandemia" busca crear conciencia sobre la salud mental

La charla organizada por La Condesa busca crear conciencia sobre la salud mental en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de educar, concientizar y romper estigmas en torno a la salud mental, se llevó a cabo la charla titulada "La depresión: la nueva pandemia". Esta conferencia forma parte de un ciclo de encuentros que se viene desarrollando desde el año 2022, impulsado por el comunicador Rafael Padilla y la presentadora de televisión Arisleyda Villalona (La Condesa).

Durante la actividad, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer más sobre las causas, síntomas y consecuencias de la depresión, así como la importancia de buscar ayuda profesional y recibir acompañamiento emocional. El mensaje central fue claro: la salud mental importa, y hablar de ella es un acto de valentía y amor propio.

"La depresión no discrimina, puede afectar a cualquier persona sin importar edad o condición. Por eso es fundamental seguir promoviendo este tipo de espacios, para que la sociedad entienda que pedir ayuda no es debilidad, sino un paso hacia la recuperación y el bienestar", expresó uno de los organizadores del evento.

La actividad contó con las valiosas ponencias de los profesionales de la salud mental doctora Francis Báez y doctor José López Mena, ambos especialistas en psiquiatría, junto a las psicólogas clínicas Dalia Aguiló Queliz y Rosanny Javier, quienes abordaron diversos temas de interés relacionados con la salud emocional y el bienestar psicológico.

"Como paciente que sobrevivió a una depresión mayor, para mí es fundamental poder hablar sin miedo sobre este tema que aún enfrenta estigmas en nuestro país. Hemos trabajado sin descanso en este proyecto, convencidos de que la salud mental debe ser una prioridad para todos", expresó Rafael Padilla, promotor de la iniciativa.

El evento tuvo lugar en el Teatro Bar de Plaza Sambil, en Santo Domingo, con una destacada participación de público y el respaldo de profesionales comprometidos con la salud mental en el país.