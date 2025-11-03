×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Exposición
Exposición

VIDEO | Inauguran exposición "Cuatro miradas a la ciudad", retrato de disparidad social y tesón

En la muestra cuatro artistas gráficos presentan las múltiples caras del Gran Santo Domingo

La exhibición estará abierta de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde todo el mes de noviembre

    El colectivo fotográfico "Cuatro miradas" instaló en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones (CCT) la exposición "Cuatro miradas a la ciudad",  una denuncia de las situaciones irresueltas del Gran Santo Domingo y un homenaje  al trabajo digno y al tesón de sus habitantes.

    En 30 imágenes, los fotógrafos Rusbert Pérez, Duany Núñez, Nirvana Saviñón y Aníbal Rodríguez exponen lo sorprendente, la cultura y  las dificultades de la  compleja demarcación.  

    Ángel Concepción (Yeyé), director  de audiovisuales del CTC,  resaltó que la muestra es de particular significado por los elementos, su impacto social, sensibilidad y calidad.

    Expandir imagen
    Rusbert Pérez, Aníbal Rodríguez, Nirvana Saviñón y Duany Núñez.<br>Miembros del colectivo
    Rusbert Pérez, Aníbal Rodríguez, Nirvana Saviñón y Duany Núñez.Miembros del colectivo (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    El público que asiste a la exposición exposición Cuatro miradas a la ciudad.
    El público que asiste a la exposiciónexposición "Cuatro miradas a la ciudad". (FUENTE EXTERNA)

    Yeyé invitó a estudiantes de todos los niveles, artistas y población completa a visitar la muestra, que estará abierta de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, todo el mes de noviembre, en la sede del centro,  calle Isabel la Católica 214, Ciudad Colonial.

    "Un homenaje a la gente"

    Los expositores describieron  su experiencia con este trabajo titulado "Cuatro miradas". Aníbal Rodríguez enfatizó  la trascendencia de enfocar, de dirigir la mirada a las necesidades, al entorno que rodea a las grandes urbes y a la convivencia con  graves escollos que requieren atención.

    Nirvana Saviñón matiza la importancia de retratar la cotidianidad, la luz, los  sabores colores, olores, y pasión, que impregnan el común trajinar de esos lugares. "Esta exhibición es un culto, un homenaje a la gente esforzada, inspiradora, chispeante, noble. Es un placer resaltarla".

    Los reporteros gráficos Duany Núñez y Rusbert Pérez tocan en  su labor  habitual los más disímiles acontecimientos. El primero expone que ha terminado descrito en las vivencias que exhibe, en su  autenticidad

    Pérez destaca que con su carga de diversidad, estos sectores aportan a la identidad  nacional y define necesario identificarlos, bañarse en la magia que los marca, conocerlos.

    En el acto, la periodista Carolina Cepeda presentó el audiovisual "La ciudad", que produjo con  los temas trabajados por los profesionales del lente para esta exposición

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.