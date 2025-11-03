Millie Bobby Brown denuncia a David Harbour por acoso y bullying en el set de "Stranger Things"

La actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown denunció a su compañero de reparto David Harbour por acoso y bullying. ( FUENTE EXTERNA )

Millie Bobby Brown, protagonista de la serie de Netflix Stranger Things, presentó una acusación formal de acoso y bullying contra su compañero de reparto David Harbour, quien interpreta a Jim Hopper en la producción.

La denuncia fue revelada por medios de renombre como Daily Mail y Page Six, que aseguran que la acusación se presentó antes de iniciar las filmaciones de la quinta y última temporada de la serie.

Según una fuente cercana a la actriz citada por Daily Mail, Millie Bobby Brown presentó un detallado reclamo que incluía "páginas y páginas de acusaciones" de acoso e intimidación.

La investigación interna, que se extendió durante varios meses, comenzó antes de que la producción de la última temporada diera inicio.

Aunque los detalles del proceso siguen siendo confidenciales, la fuente destacó que la denuncia no hace referencia a conductas de índole sexual inapropiada por parte de Harbour.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, los medios coinciden en que la confidencialidad ha sido una prioridad para Netflix, que no ha revelado más detalles sobre la investigación ni se prevé que haga declaraciones al respecto.

Un dato curioso revelado por Page Six es que, durante la grabación del episodio final de la serie, Millie Bobby Brown estuvo acompañada por un representante personal en el set.

Este detalle ha generado especulaciones sobre la naturaleza de la relación entre ambos actores, especialmente considerando que David Harbour había sido reconocido públicamente por su actitud protectora hacia la joven actriz.

El fin de una era

El final de Stranger Things está previsto para este diciembre, y la serie, que ha acompañado a millones de fans desde su estreno en 2016, se prepara para su despedida con una quinta temporada que promete ser histórica.

Un vocero de Netflix dijo a Daily Mail: "Será un evento teatral. Nada va a eclipsar esto, ni siquiera la vida privada del protagonista".

Te puede interesar El tráiler de Stranger Things intensifica la batalla final sobre un caótico Hawkings