Miss Alemania renuncia a Miss Universo 2025 para cuidar a su hijo

La candidata de Alemania en el certamen Miss Universo 2025, Diana Fast, anunció que no participará en la próxima edición del concurso, que se celebrará en Tailandia el 21 de noviembre.

La decisión fue tomada tras una reflexión personal. Fast explicó que optó por quedarse junto a su hijo de cinco años y continuar construyendo su hogar.

En una publicación a través de sus redes sociales, Miss Alemania compartió que representar a su país en el certamen había sido una de las experiencias más significativas de su vida. Sin embargo, su prioridad en este momento es su familia y su papel como madre.

"Como madre dedicada y mientras actualmente construyo un nuevo hogar para mi familia, he elegido permanecer cerca de mi hijo durante esta importante etapa de nuestras vidas", escribió.

En su mensaje, también aprovechó para agradecer a la Organización Miss Universe por la oportunidad y reiteró su compromiso con los valores que defiende el certamen, como el empoderamiento de la mujer y la solidaridad global.

Reacciones

La decisión de Fast ha generado ciertas reacciones en la comunidad de seguidores del certamen. Algunos han señalado que la renuncia de Miss Alemania se produce en un momento cercano al inicio de las actividades del concurso, lo que deja a la organización sin tiempo suficiente para preparar a una suplente.

Esto ha provocado algunas discusiones sobre si la candidata ya tenía decidido no viajar a Tailandia desde antes de que comenzara la concentración.

Este evento no es el único que ha sorprendido a los seguidores del certamen. Recientemente, la representante de Irán también renunció, debido a la detención de su directora nacional en Irán.

Mientras tanto, la edición 74 de Miss Universo sigue su curso con las demás participantes en Tailandia.

