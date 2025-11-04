Miss Universo RD y El Salvador arremeten contra Nawat Itsaragrisil por conducta inapropiada

La directora de Miss RD Universo, Magali Febles, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ( FUENTE EXTERNA )

La polémica alrededor de Nawat Itsaragrisil, copropietario de la Organización Miss Universo (MUO) y fundador de Miss Grand International, continúa creciendo.

Esta vez, las delegaciones de Miss República Dominicana Universo y Miss Universo El Salvador lanzaron un comunicado en redes sociales expresando su "preocupación por la conducta inapropiada" del empresario tailandés durante las actividades oficiales en Tailandia.

En el texto, firmado por Magali Febles, directora de Miss República Dominicana Universo, las organizaciones caribeña y centroamericana señalaron que el comportamiento de Nawat no corresponde a los valores de respeto y profesionalismo que deben regir entre los directores internacionales del certamen.

"Parece que olvidó el período de luto nacional. Tal comportamiento no refleja los valores de respeto y profesionalismo que deben prevalecer entre los directores internacionales", se lee en el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/04/comunicado-4001d207.jpg

Además, ambas organizaciones reafirmaron su apoyo total a Raúl Rocha Cantú y Mario Búcaro, actuales copresidentes de Miss Universo, destacando su ética y compromiso con la competencia.

"Recordamos a todos que las concursantes están lejos de sus países de origen persiguiendo un sueño y merecen un ambiente seguro y respetuoso", añade el mensaje.

El texto culmina con un llamado directo a Nawat Itsaragrisil, instándolo a ofrecer una disculpa pública y a "limitarse estrictamente a sus funciones de producción", calificando su actuar como "lamentable" y una "deshonra para el país anfitrión".

Polémica

La declaración surge en medio de un ambiente de creciente tensión dentro de Miss Universo 2025, marcado por diferencias entre los nuevos dueños del certamen y recientes controversias que han involucrado a candidatas y directivos.

Por ahora, Nawat no se ha pronunciado al respecto.

