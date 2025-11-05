Convocan al Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra 2025

Marinella Sallent Abreu, Elsa Núñez, Carmen Alicia Quijano de Aguilera, Nancy de Menicucci y Patricia Bisonó, durante el lanzamiento de la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra. ( FUENTE EXTERNA )

El Voluntariado Banreservas anunció la apertura de la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, una iniciativa que busca fomentar la creatividad y el talento artístico de niños y niñas de 6 a 14 años, inspirándolos a plasmar la magia y la alegría de la Navidad dominicana.

Con el lema "Tradición dominicana desde los ojos de nuestros niños", las obras podrán entregarse del 5 de noviembre al 12 de diciembre en cualquier oficina de Banreservas del país, así como en el Centro Cultural Banreservas y en Bellas Artes.

Este año, el concurso también incluye la participación de los niños de la diáspora, quienes podrán enviar sus trabajos a las oficinas del banco en Nueva York, Miami y Madrid.

Técnicas artísticas y premios

Las obras deben realizarse en cartulina u otro papel de dibujo, utilizando crayolas, lápices de colores, témperas, acuarelas, óleo, acrílica o técnicas mixtas sobre papel.

Entre los premios, se otorgarán computadoras portátiles, tabletas, kits de pintura y premios en efectivo de hasta 20,000 pesos, además de becas para clases de pintura en el Centro de Arte Nidia Serra y 20 menciones honoríficas.

Para los participantes de la diáspora, habrá un premio de 300 dólares para la obra ganadora enviada desde Estados Unidos y 250 euros para la procedente de España.

Para conocer las bases completas del concurso y los detalles por categoría, los interesados pueden visitar el portal web educlicbanreservas.com.do.

Lanzamiento del concurso

El anuncio fue realizado en la Galería Nacional de Bellas Artes, donde la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, destacó el entusiasmo con que se relanza esta tradicional competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/whatsapp-image-2025-11-05-at-85246-am-e1763bd1.jpeg El presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, y la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano de Aguilera, durante el lanzamiento de la 56.ª edición del Concurso de Pintura Infantil Navideño Nidia Serra, realizado en la Galería Nacional de Bellas Artes. (FUENTE EXTERNA)

"Estamos seguros de que por medio de este concurso muchas familias se unirán alrededor de las imágenes que pintarán sus miembros más pequeños de edad, estimulando así la creatividad, imaginación, ternura, ilusión, amor, sentimientos y emociones, que tenemos el compromiso de reforzar como vía de alcanzar una generación formada en valores", expresó.

El lanzamiento contó con la presencia del presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera; la artista plástica Elsa Núñez; la directora general de Bellas Artes, Marinella Sallent Abreu; y Nancy de Menicucci, directora del Centro de Arte Nidia Serra.

La actividad reunió a representantes del ámbito cultural, educativo y artístico, quienes destacaron la importancia de seguir cultivando el arte desde la infancia.