Miss Universo retira a Nawat Itsaragrisil del certamen tras polémica con Fátima Bosch

El presidente de la organización Miss Universo, Raúl Rocha, anunció que el productor y coorganizador del certamen este año, Nawat Itsaragrisil, fue retirado de toda participación en los eventos del certamen.

"Basta, Nawat", dijo Rocha, al afirmar que no permitirá que se violenten "los valores de respeto y dignidad" de las participantes.

El conflicto comenzó durante la ceremonia de entrega de bandas en Bangkok, cuando Nawat reclamó a Fátima Bosch, candidata de México, por no publicar contenido promocional en sus redes sociales. La discusión se tornó agresiva.

"Me llamó tonta porque tiene problemas con la organización. Si una corona te quita tu dignidad, tienes que irte", declaró Fátima después del incidente.

Victoria Kjær, Miss Universo 2024, respaldó públicamente a la mexicana: "Destrozar a otra chica es más que irrespetuoso, y no lo puedo tolerar", dijo antes de abandonar el evento.

Medidas

En su mensaje, Rocha reiteró su apoyo total a Bosch y a las demás concursantes. "No permitiré que ninguna de ellas sea atacada o humillada", aseguró. También informó que el evento de colocación de bandas fue pospuesto y que Nawat tendrá una participación "muy limitada o nula" en adelante.

Además, una delegación encabezada por Mario Búcaro y Ronald Day viajará a Tailandia "para tomar el control total de la concentración" y del evento principal, hasta ahora en manos de MGI bajo la dirección de Nawat.

Rocha agregó: "Las delegadas de todos los países cuentan con mi apoyo incondicional. Ninguna debe de permitir que estos hechos le sucedan".

"En Miss Universo, el respeto y la dignidad de la mujer no son negociables. Esta es una plataforma de empoderamiento femenino", concluyó.

