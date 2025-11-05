La novela infantil de la dominicana Geraldine de Santis llegará al cine internacional

La Editora Nacional del Ministerio de la República Dominicana anunció que las productoras Blue Water Films, SRL (República Dominicana) y Canspan Film Factory (España) firmaron un acuerdo con la autora ítalo-dominicana Geraldine de Santis para desarrollar un largometraje, serie o miniserie de TV basada en su novela infantil.

Se trata de la obra: "La temible banda de los atracadores de sueños", publicada por la entidad estatal con gran éxito editorial. El director de la Editora Nacional, Rubén Lamarche, indicó que:

"La firma del acuerdo se ha realizado en el contexto de la XXVII Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2025 y el alcance del proyecto contempla su distribución en República Dominicana, América Latina y la posible venta a Radio Televisión Española (RTVE) España, con potencial de explotación mundial en cualquier modalidad de exhibición".

Una historia con sello dominicano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/05/libro-2-da21fcba.jpg Elobjetivo es llevar a la pantalla una historia con sello dominicano y proyección global, (FUENTE EXTERNA)

El libro también fue publicado en Puerto Rico por la editorial EDP, y está disponible en Amazon, así como en librerías y en la Editora Nacional.

El convenio cinematográfico fue suscrito por Alfredo Contreras, CEO de Blue Water Films, SRL y Canspan Film Factory, y la autora Geraldine de Santis simultáneamente a la reimpresión del bestseller.

"Nuestro objetivo es llevar a la pantalla una historia con sello dominicano y proyección global, cuidando su esencia literaria y su potencial para el público familiar", afirmó Contreras. Por su parte, De Santis expresó: "Es un honor que esta obra encuentre un nuevo formato para conectar con más lectores y espectadores".

Geraldine de Santis es una escritora dominico-italiana, reconocida por su destacada labor en los campos de la escritura e investigación de literatura infantil y juvenil.

Como autora, tiene una amplia bibliografía de más de treinta títulos, entre los que figuran "Nela, la revoltosa", Premio SM El Barco de Vapor 2016, así como "Dominicanas Fuera de Serie: +150 mujeres que transformaron la R.D" y "La temible banda de los atracadores de sueños".

Ambos galardonados con el Premio de Literatura Infantil Aurora Tavárez Belliard 2020 y 2023, respectivamente, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. De Santis ha sido jurado de prestigiosos concursos nacionales e internacionales, y expositora en eventos literarios en Estados Unidos, Italia, República Dominicana y Cuba.