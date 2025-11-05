Osmel Sousa confirma su salida de Miss Universo

Osmel Sousa aseguró que su salida no estuvo motivada por ningún conflicto interno. ( FUENTE EXTERNA )

El mundo de la belleza internacional se ha visto sacudido una vez más. El certamen Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, ha pasado del brillo de las coronas y los desfiles de gala a los titulares más polémicos.

Ahora, se suma la salida de una de las figuras más emblemáticas del mundo de los concursos de belleza: Osmel Sousa.

El escándalo en Tailandia

Durante uno de los eventos previos al concurso, Fátima Bosch, representante de México, fue víctima de un humillante episodio que rápidamente dio la vuelta al mundo. Nawat Itsaragrisil, directivo del comité organizador en Tailandia, la acusó de no promover adecuadamente al país anfitrión en redes sociales.

Lo que comenzó como una crítica terminó en una confrontación pública: el empresario la insultó y ordenó su retiro con personal de seguridad.

El incidente fue documentado por asistentes y difundido en redes sociales, desatando una ola de indignación. Fátima Bosch, visiblemente afectada, denunció el trato humillante y exigió respeto, recibiendo el respaldo inmediato de la organización Miss Universo México, que calificó el hecho como "inaceptable y vergonzoso".

Las redes sociales no tardaron en pronunciarse. Figuras públicas, exreinas de belleza y usuarios de todo el mundo manifestaron su solidaridad con la modelo mexicana, mientras el comité organizador tailandés guardaba silencio ante la presión internacional.

La inesperada salida de Osmel Sousa

Como si la controversia no fuera suficiente, pocos días después se dio a conocer otra noticia que sacudió los cimientos del concurso: Osmel Sousa, conocido como "el zar de la belleza", dejó su cargo como asesor de presidencia en Miss Universo.

La revista People en Español fue la primera en confirmar la información, citando una fuente cercana a la organización: "Ya no estará más. Sale del concurso", afirmaba el reporte.

Aunque algunos especularon que su salida podría estar relacionada con el escándalo de Fátima Bosch, el propio Sousa aclaró la situación en su cuenta de Instagram. "Hace tres semanas, después de haber cumplido mi misión en el certamen de Miss Universo, tomé la decisión de renunciar al cargo de asesor de la organización", escribió.

El empresario venezolano, responsable de la preparación de numerosas reinas de belleza a lo largo de su carrera, aseguró que su salida no estuvo motivada por ningún conflicto interno.

"Mi salida de la organización no está marcada por ningún tipo de conflicto, simplemente fue el cierre de un ciclo que ya había cumplido".

Un certamen bajo la lupa

El Miss Universo 2025 atraviesa uno de los momentos más tensos de su historia reciente. Entre acusaciones, renuncias y declaraciones cruzadas, la competencia que alguna vez fue sinónimo de glamour enfrenta ahora serios cuestionamientos sobre su manejo interno, el trato a las concursantes y la imagen que proyecta al mundo.

A medida que el certamen avanza hacia su gran final, la atención se centra no solo en quién se llevará la corona, sino también en cómo la organización responderá a las crecientes demandas de respeto, inclusión y transparencia.

