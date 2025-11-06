La Academia Arqueológica Italiana incorpora como miembro a la dominicana Irene Pérez Guerra

La lingüística dominicana Irene Pérez Guerra en la ceremonia que fue presidida por la vicepresidenta de la Academia Arqueológica Italiana, Monica Lavino Mariani, en la ciudad de Bellagio, Como. ( FUENTE EXTERNA )

La destacada lingüista, investigadora y escritora dominicana Irene Pérez Guerra fue incorporada como Miembro Correspondiente de la prestigiosa Academia Arqueológica Italiana, durante un acto solemne celebrado en la ciudad de Bellagio, en Como, Italia.

La ceremonia, organizada por la antigua y reconocida Academia Arqueológica Italiana, reunió a personalidades del ámbito académico y científico internacional en reconocimiento a su labor intelectual y profesional en diversas disciplinas.

El acto estuvo presidido por la vicepresidenta de la Academia, Monica Lavino Mariani, quien encabezó la jornada en la que se destacó la trayectoria de los nuevos miembros.

Con esta distinción, Irene Pérez Guerra se convierte en la tercera dominicana en recibir tan alto honor, junto a Mario Collado (hijo) y la arqueóloga Kathleen Martínez.

Pérez Guerra, quien también es Miembro Correspondiente de la Real Academia Española, Miembro de Número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y secretaria del Consejo Directivo de esta última, fue reconocida por su destacada labor en los campos de la lingüística, la investigación y la cultura.

Durante la ceremonia, también fueron reconocidos importantes profesionales internacionales, entre ellos el profesor Paolo Schirolli, geólogo, autor y responsable del actual mapa geológico de Italia, y director del Museo de Ciencias Naturales de Brescia, quien dirigió dicha investigación durante cinco años.

Posteriormente, los galardonados participaron en una cena de honor ofrecida en el hotel sede del evento, como cierre de la jornada académica.

Irene Pérez, al momento de su incorporación.

Este reconocimiento representa un alto honor para la República Dominicana, al resaltar el aporte de una profesional de larga trayectoria que continúa proyectando el nombre del país en los más distinguidos círculos académicos del mundo.

