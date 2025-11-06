Los sorpresivos actos que protagonizaron el cuarto episodio de Dominicana´s Got Talent

Fotos publicadas en el instagram de Dominicana's Got Talent, sobre algunos actos presentados en el cuarto episodio. ( FUENTE EXTERNA )

El escenario de Dominicana´s Got Talent volvió a llenarse de emoción, ritmo y grandes historias en su cuarto episodio, transmitido por Color Visión, canal 9. Entre risas, música y acrobacias, varios participantes lograron conquistar al jurado y avanzar a la siguiente ronda, mientras otros se despidieron dejando su huella.

Desde La Romana, los integrantes del Centro en Artes Fernando Ureña Rib (Ceafur Band) pusieron a vibrar al público con sus timbales, alegría y un contagioso mensaje inspirador. También avanzó Almando Herrera, un cantante con talento nato que impresionó por su voz y carisma.

Una de las presentaciones más comentadas fue la de Junior Figueroa, conocido como "el psicólogo que canta".

Este profesional de la salud mental demostró que la música puede ser la mejor terapia, conmoviendo a todos con su interpretación. Otro momento emotivo llegó de la mano de Saúl Nicolás, cantante, productor y compositor que dedicó su actuación a la memoria de su abuelo fallecido.

El público también vibró con Martha Candela, una cantante cristiana que, junto a su banda de merengue, llenó el escenario de alegría y ritmo con su estilo desenfadado. Mientras tanto, Junior Jesús impresionó con su potente voz y una historia de superación inspirada por su hermano.

El episodio no solo estuvo lleno de talento vocal. En el ámbito del humor, Jinita destacó con un stand-up comedy que conectó de inmediato con el público y los jueces. En el plano acrobático, los artistas del Symphony Circus deslumbraron con su impactante número Sky Bike, elevando literalmente el nivel de la competencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/befunky-collage---2025-11-06t112905208-658aba72.jpg

El arte sobre ruedas también tuvo su espacio con el grupo de patinaje artístico Avanti Stelle, que cautivó con una presentación elegante y precisa.

En la danza, los jóvenes de DNI Junior, de la Academia DNIdancer, recibieron una ovación de pie gracias a su impecable coreografía, mientras que RM Dance School llenó el escenario de sabor y energía.

No todos lograron avanzar, aunque varios dejaron una buena impresión. El ventrílocuo Víctor Guerrero y su muñeco Cocorico no convencieron al jurado; lo mismo ocurrió con Fineris Méndez Aka "El poeta de la paz", Fernando Arturo y Halizandra Abad, quien volvió con su característico desparpajo, aunque no logró pasar a la siguiente etapa.

Dominicana´s Got Talent continúa consolidándose como la vitrina más grande del talento nacional. El programa se transmite cada miércoles de 8:00 a 10:00 de la noche por Color Visión, canal 9, y puede verse también a nivel internacional a través de sus plataformas digitales.

Diario Libre sigue llevando en exclusiva las historias detrás de los participantes que están transformando el escenario con sus sueños.