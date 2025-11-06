"It: Welcome to Derry", un vistazo al pasado del malévolo payaso Pennywise

"It: Welcome to Derry" muestra a un nuevo grupo de niños amenazados por Pennywise. ( © BROOKE PALMER )

La serie "It: Welcome to Derry" marca el regreso del universo creado por Stephen King con una propuesta que combina nostalgia y terror.

Basada en la novela "It" (1986) y concebida como precuela de las películas "It" (2017) e "It: Chapter 2" (2019), la historia se ambienta en la década de 1960 para explorar los orígenes del payaso Pennywise y las raíces del mal que habita en el pueblo de Derry, Maine.

Inicios de la precuela

El proyecto fue desarrollado por Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs, quienes también participaron en las adaptaciones cinematográficas anteriores. En marzo de 2022 comenzaron los trabajos de desarrollo y, tras obtener luz verde en febrero de 2023, el rodaje dio inicio en mayo de ese año.

La producción se detuvo temporalmente por la huelga de SAG-AFTRA en julio de 2023, reanudándose hasta su conclusión en agosto de 2024. Andy Muschietti dirigió varios episodios, incluido el piloto, mientras que Fuchs y Brad Kane actuaron como showrunners.

El elenco principal está encabezado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Clara Stack, Amanda Christine y Mikkal Karim-Fidler. Bill Skarsgård retomó su icónico papel de Pennywise, además de ejercer como productor ejecutivo.

Según declaró el propio Andy Muschietti, el actor dudó en volver a interpretar al personaje por la intensidad emocional que exige, pero aceptó tras interesarse en ahondar en la historia de fondo de Pennywise, también conocido como Bob Gray.

La trama se sitúa en 1962, cuando una pareja, Charlotte y Leroy Hanlon, se muda con su hijo a Derry justo cuando comienzan a ocurrir desapariciones misteriosas. En este escenario, la serie revela cómo el mal latente del pueblo despierta cada 27 años, dando origen a la leyenda que más tarde enfrentarán los "Perdedores".

Además, aquí aparece en una versión joven de Dick Hallorann, personaje originalmente de "The Shinning", lo que sitúa ambas historias dentro del mismo universo narrativo.

Aprobación de King

El propio Stephen King celebró el proyecto al afirmar: "Estoy emocionado de que la historia de Derry, la ciudad más embrujada de Maine, continúe, y me alegra que Andy Muschietti vaya a supervisar las espeluznantes festividades, junto con su talentosa hermana, Barbara. ¡Globos rojos por todas partes!".

La serie, con la aprobación del autor, amplía por primera vez el canon televisivo del personaje, enlazando con otras obras ambientadas en el mismo universo como "Insomnia", "The Tommyknockers" y "Dreamcatcher".

Precuela exitosa

Estrenada el 26 de octubre de 2025 en HBO, "It: Welcome to Derry" alcanzó 5.7 millones de espectadores en sus primeros tres días, convirtiéndose en el tercer mejor debut de la plataforma, solo detrás de "House of the Dragon" y "The Last of Us".

Con críticas generalmente positivas, la serie ha sido reconocida por su atmósfera inquietante, su fidelidad al espíritu de King y el regreso de Skarsgård como el icónico Pennywise.

Más que una simple precuela, "It: Welcome to Derry" se perfila como una exploración de los orígenes del terror en el universo de Stephen King.

Su relevancia radica en cómo profundiza el mito del payaso y expande la mitología de Derry a nuevas generaciones de espectadores, sin necesidad de haber visto las películas previas para sumergirse en su pesadilla.

Leer más Netflix llevará a la pantalla "Cujo", el clásico de suspenso de Stephen King