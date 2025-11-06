Nawat Itsaragrisil rompe en llanto y ofrece disculpas tras polémica en Miss Universo

Imágenes del momento en el que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil rompe en llanto durante una conferencia de prensa. ( FUENTE EXTERNA )

Minutos antes de la ceremonia de bienvenida del Miss Universo 2025, el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil protagonizó un emotivo momento al romper en llanto durante una conferencia de prensa, en la que ofreció disculpas públicas a las participantes del certamen.

Itsaragrisil, director general de Miss Universe Tailandia, asumió su responsabilidad por los hechos recientes que involucraron una controversia con la concursante mexicana Fátima Bosch, aunque evitó mencionarla directamente.

"Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás... A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie", dijo con la voz entrecortada frente a los medios.

El empresario, visiblemente afectado, se dirigió también a las delegadas internacionales presentes. "Las respeto a todas ustedes. Sin embargo, lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó. Lo siento", añadió.

La conferencia se realizó en medio de un ambiente tenso, tras días de polémica entre Nawat y la Organización Miss Universo (MUO).

El presidente de MUO, Raúl Rocha, anunció a través de un video que emprenderá acciones legales contra Itsaragrisil, a quien acusó de "una serie de actos malintencionados".

La disputa se intensificó cuando el empresario tailandés denunció que MUO incurrió en una ilegalidad al asociarse con un patrocinador vinculado a casinos en línea, cuya operación está prohibida en Tailandia.

Según declaraciones de Nawat a la agencia EFE, carteles con el nombre del casino fueron llevados sin aviso al hotel donde se hospedan las candidatas, lo que provocó la intervención de la policía local.

Agentes acudieron al lugar y, de acuerdo con testigos, trasladaron a un trabajador de Miss Universo a la comisaría, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles sobre el procedimiento.

Previo a este incidente, Miss Grand International (MGI), organización fundada por Nawat, y MUO habían intercambiado comunicados en los que se amenazaban con acciones legales.

¿Por qué surgió el conflicto?

El conflicto surgió por la realización de una cena presidida por Nawat y su propuesta de permitir que el público votara por sus candidatas favoritas para seleccionar a las diez con más apoyo popular.

MUO aclaró que dicha votación no influirá en el resultado final del certamen, mientras que Nawat sostiene que la actividad formaba parte del acuerdo inicial entre ambas organizaciones.

Nawat Itsaragrisil es un empresario y productor tailandés con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Graduado de la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, comenzó su carrera como guía turístico y luego como presentador de televisión en programas como Tonight Show y Krua Khun Toi.

En 2013 fundó el certamen Miss Grand International (MGI), que en pocos años logró posicionarse como una de las competencias de belleza más relevantes a nivel mundial.

En abril de 2025 fue designado director general de Miss Universe Tailandia, lo que impulsó la elección del país como sede de la 74ª edición del Miss Universo, que se celebrará en el complejo Impact Challenger.

