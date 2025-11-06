Fundación Sinfonía anuncia la apertura del Premio ProPiano Hispaniola 2026

Fundación Sinfonía anunció la apertura de la convocatoria para la quinta edición del Premio ProPiano Hispaniola 2026, una competencia dirigida a estudiantes de piano y jóvenes pianistas de la República Dominicana.

El certamen, creado en 2022 y auspiciado por Michael Haentjes, tiene como objetivo fomentar el estudio y la excelencia pianística en las nuevas generaciones.

¿Cuáles son las fechas de inscripción y del certamen?

Las inscripciones estarán abiertas desde el 6 de noviembre de 2025 hasta el 31 de enero de 2026 a través del portal oficial http://www.propiano.do.

La competencia se llevará a cabo en marzo de 2026, en distintos escenarios de la Ciudad Colonial de Santo Domingo, reafirmando su compromiso con la promoción cultural y el desarrollo musical nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/06/jurado-propiano-hispaniola---michael-haentjes-victoria-vassilenko-laura-pimentel-c4e7e5e6.jpg Jurado Propiano Hispaniola, Michael Haentjes, Victoria Vassilenko y Laura Pimentel.

¿Qué categorías se ofrecen en el certamen?

En esta quinta edición, el certamen amplía nuevamente su alcance con cinco categorías: Inicial, Elemental, Intermedio, Superior y Jazz y Música Contemporánea, esta última reincorporada tras una pausa en ediciones anteriores.

Los participantes podrán interpretar obras del repertorio clásico o, en el caso de la categoría contemporánea, piezas de jazz, pop, música folklórica o composiciones originales.

¿Quiénes conforman el jurado y la coordinación artística?

El jurado estará presidido por la destacada pianista búlgara Victoria Vassilenko, acompañada por la pianista dominicana Laura Pimentel, miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional, y por el musicólogo y empresario retirado Michael Haentjes, principal patrocinador del premio.

La coordinación general recae en la maestra Jacqueline Huguet, reconocida pedagoga dominicana con una amplia trayectoria en la enseñanza y promoción del piano en el país.

Los ganadores de cada categoría recibirán premios en metálico, certificados de reconocimiento y la oportunidad de presentarse en un recital de clausura y en clases magistrales impartidas por la presidenta del jurado, Victoria Vassilenko.

El certamen se consolida así como una plataforma de crecimiento artístico e intercambio cultural, abriendo oportunidades a jóvenes intérpretes en el ámbito nacional e internacional.