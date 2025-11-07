Comienzan actos solemnes para el traslado de los restos de Juancito Rodríguez al Panteón Nacional

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó el acto solemne del traslado de los restos de Juancito Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este viernes en Moca, provincia Espaillat, el inicio de los actos solemnes para el traslado de los restos mortales del héroe nacional Juan Rodríguez García (Juancito Rodríguez) al Panteón de la Patria.

La jornada comenzó en horas de la tarde en el cementerio municipal de Moca, donde se efectuó la exhumación de los restos del héroe, con los honores militares correspondientes, acto que contó con la presencia de Salcedo, en representación del Gobierno dominicano, así como de autoridades civiles y militares y los familiares del ilustre mocano.

Entre las personalidades asistentes se encontraban la gobernadora provincial, María Muñoz Salcedo; el alcalde de Moca, Miguel Guarocuya Cabral; el senador Carlos Gómez, y el alcalde de Santiago de los Caballeros, Ulises Rodríguez, sobrino nieto del héroe homenajeado.

También estuvieron presentes otros familiares del ilustre personaje, entre los que se encontraban Ana Rosina Rodríguez, Juan José y Porfirio Rodríguez Iriarte, José Horacio Rodríguez, José Octavio Rodríguez de la Maza y Virginia Antares.

La Banda de Música del Ejército de la República Dominicana interpretó el himno nacional durante el acto, acompañado de un toque de corneta en señal de tributo.

Posteriormente, la urna fue trasladada a la iglesia Nuestra Señora del Rosario, donde permaneció bajo la guardia de honor establecida por la Comisión Protraslado y miembros de las Fuerzas Armadas.

Homenaje a Rodríguez

Centenares de mocanos acudieron al templo para rendir homenaje a Juancito Rodríguez, símbolo de lucha por la libertad y la democracia.

El ministro Salcedo destacó la relevancia del momento, señalando que el Gobierno honra con profundo sentido patriótico la memoria de uno de los hombres que ofrendaron su vida por los ideales democráticos del país.

"Juancito Rodríguez representa el valor, la entrega y la fe en la libertad. Hoy la patria le devuelve con gratitud el lugar que le corresponde en la historia", expresó el funcionario.

Las actividades en Moca concluyeron en horas de la noche con la culminación de la guardia de honor en la iglesia, para dar paso a la continuación de los actos este sábado 8 de noviembre en Santo Domingo, donde se celebrará un tedeum y la ceremonia final de inhumación en el Panteón de la Patria, encabezada por el presidente Luis Abinader.