Millie Bobby Brown y David Harbour, juntos en el estreno de Stranger Things tras acusación de acoso

Millie Bobby Brown y David Harbour en el estreno de la quinta temporada de Stranger Things. ( FUENTE EXTERNA )

A pocos días de que trascendiera que Millie Bobby Brown presentó una acusación formal contra su compañero de reparto, David Harbour, por acoso y bullying, ambos actores sorprendieron al reaparecer juntos en la alfombra roja del estreno de la última temporada de Stranger Things en Los Ángeles.

En las imágenes difundidas por medios de comunicación y fanáticos presentes en el evento, se puede ver a los intérpretes abrazándose, riendo y conversando de manera distendida, lo que ha dejado a muchos seguidores y medios de comunicación sorprendidos.

Este gesto ha generado diversas reacciones, especialmente porque se asumió que la relación entre los actores se habría visto seriamente afectada tras la denuncia de Brown.

A pesar de las tensiones que se insinuaban tras la acusación, los actores dieron la impresión de estar en buenos términos, lo que contrasta con la especulación de que habrían mantenido las distancias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/millie-y-david-2-e740810e.jpg

La denuncia de acoso

La información sobre problemas en el set de Stranger Things fue revelada inicialmente por el Daily Mail y Page Six, quienes informaron que la denuncia formal fue presentada por Millie Bobby Brown antes de que comenzara la filmación de la quinta y última temporada de la exitosa serie de Netflix.

Según una fuente cercana a la producción citada por Daily Mail, Brown habría presentado un reclamo de acoso e intimidación, el cual habría sido extenso, con "páginas y páginas de acusaciones".

La investigación interna, que involucró meses de trabajo, se mantuvo en total confidencialidad. Aunque los detalles específicos de la denuncia no se han hecho públicos, se enfatizó que en ningún momento se mencionó una conducta sexual inapropiada por parte de David Harbour.

Por otro lado, Page Six detalló que, durante el rodaje del episodio final, Millie Bobby Brown estuvo acompañada por un representante personal en el set, lo que subraya la gravedad de la situación para la actriz.

Netflix, como parte de su política de manejo interno de conflictos, optó por mantener la confidencialidad sobre la investigación. La plataforma de streaming no ha dado declaraciones públicas respecto a la denuncia ni sobre el proceso que siguieron para abordar la situación.

La última temporada de Stranger Things promete ser una de las más esperadas, y aunque las tensiones detrás de cámaras han dado mucho de qué hablar, los fanáticos aún esperan con ansias el desenlace de esta exitosa producción.

