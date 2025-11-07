El grupo de danza Realeza Moderna dejó su huella en el cuarto episodio de Dominicana´s Got Talent, logrando avanzar a la siguiente etapa tras recibir cinco síes del jurado y la ovación del público.

Originarios del sector Herrera, los integrantes de Realeza Moderna destacan no solo por su talento, sino por la resiliencia que los ha definido desde sus inicios. "Somos una familia. Cada corazón que conforma Realeza Moderna es parte de la corona que nos da fuerza", explicaron durante la entrevista.

Sobre su motivación para participar en el concurso, el grupo aseguró que después de dos temporadas intentando entrar, decidieron que era momento de dejarse ver. "Queríamos mostrar nuestro talento y representar a Herrera de la mejor manera en cualquier escenario donde lleguemos", afirmaron.

Si ganan el premio de tres millones de pesos, el grupo planea invertirlo en mejorar la calidad de su espacio de entrenamiento y seguir fortaleciendo su institución de danza dentro del barrio. "Ya la satisfacción de estar aquí y sentir el apoyo del público es un premio", añadieron.

Al hablar sobre la importancia de la danza, los integrantes coincidieron en que es una forma de vida y un canal para expresar emociones: "Que los jóvenes que tienen talento no tengan miedo, que se dejen ver. La danza y el arte son formas de vida; nos llenan el corazón cada vez que bailamos", comentaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/07/161025-dominicanas-got-talent-107-865131be.jpg Los integrantes de Realeza Moderna. (DIARIO LIBRE)

Con expectativas altas, Realeza Moderna sueña con llevar su talento más allá de las fronteras. "La expectativa principal es ganar el concurso, proyectarnos y darnos a conocer. Después, que Dios nos guíe; el cielo es el límite", concluyeron.

Más

El grupo continúa su camino en Dominicana´s Got Talent, llevando consigo el orgullo de Herrera y el espíritu de su comunidad a cada presentación.