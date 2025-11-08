Inauguran la exposición fotográfica "Sal del patio" en Nueva York

Laura Ramos, actual encargada provincial de Cultura en Dajabón y directora de Casa de Arte Dajabón, coordinó el proyecto junto al apoyo de Rey Andújar, director de Cultura Dominicana en el Exterior en Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Dajabonera de Artistas Visuales (UDAV) inauguró su exposición «Sal del patio» en colaboración con la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, en la ciudad de Nueva York.

Laura Ramos, actual encargada provincial de Cultura en Dajabón y directora de Casa de Arte Dajabón, coordinó el proyecto junto a su esposo, el señor Carlos Basora, con el apoyo de Rey Andújar, director de Cultura Dominicana en el Exterior en Nueva York, y todo su equipo.

Esta es la segunda exposición internacional del colectivo, en la que participan nueve de sus integrantes: Daniel Ramos, Angeisi Gómez, Katy Morales, Ángel Villalona, Ramón Gómez, Rafael Almonte, Laura Ramos, Elison Medina y Jorge Luis Tejada.

La fragilidad y la fantasías, entre tema de la exposición

«Sal del patio» es una muestra en la que los artistas abordan temas diversos que evocan la fragilidad y las fantasías de la infancia. La figura femenina ocupa un papel relevante, mientras los orígenes y la identidad dominicana se reflejan entre simbologías, colores y texturas.

El texto curatorial fue realizado por la maestra María Fals Fors; la museografía estuvo a cargo del curador Héctor Ureña; y las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por Ana Kennia Mora, en representación del director.

El evento contó con el respaldo de la diáspora dajabonera, que acudió a disfrutar de la exposición.

La UDAV agradece especialmente a quienes colaboraron en la difusión y convocatoria: Manuel Estévez (Bochy), Rafael Bueno (Rafo Cell), Maritza Carrasco, Franco Veras, Rhoidy Miguel, Lucía Solano, Miguel Ángel Paulino, Irange Morillo, Juan Alvenys Paulino, Lou Salcedo, Yeny Uceta, Chijo Carrasco, Rubén Benjamín y muchos amigos más.

Agradecimiento especial al diputado Tony Bengoa, quien patrocinó la presentación musical de la noche, a cargo del saxofonista dajabonero Cándido Pérez (Tuby).

La UDAV expresa también su gratitud al ministro Roberto Ángel Salcedo por mantener abierto este espacio en la ciudad de Nueva York, donde el arte dominicano puede ser apreciado y valorado.

Estará abierta al público durante próximas semanas

La exposición «Sal del patio» permanecerá abierta al público durante las próximas semanas. El horario de visitas es de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., en 2406 Amsterdam Ave., 4.º piso, Nueva York.