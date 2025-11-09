Jennifer Ventura brilla bajo la "Luz de la luna" en la cena de bienvenida del Miss Universo 2025

Jennifer Ventura encarnó la elegancia y el carisma en la cena de bienvenida de Miss Universo 2025 . ( FUENTE EXTERNA )

La magia del Caribe viajó hasta Asia de la mano de Jennifer Ventura, Miss Universe Dominican Republic 2025, quien se robó todas las miradas durante la esperada cena de gala "Luz de la luna", celebrada ayer sábado 8 de noviembre en el paradisíaco Kora Beach Resort, en Phuket, Tailandia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/believing-in-dreams-and-fairy-tales-is-a-beautiful-way-to-keep-imagination-hope-and-the-magic-446d9a0a.jpg

Bajo un cielo estrellado y el murmullo del mar, las concursantes del Miss Universo 2025 vivieron una velada de bienvenida marcada por el glamour, la camaradería y la emoción de iniciar una nueva edición del certamen más prestigioso de la belleza mundial.

La "Moonlight Sky Gala Welcome Dinner", como se le conoce internacionalmente, es una de las primeras actividades oficiales del concurso y reúne a todas las delegadas para compartir una noche que celebra la diversidad y el encanto de cada país representado.

Elegancia caribeña

Jennifer Ventura brilló con elegancia y seguridad, luciendo un estilismo que reflejaba el equilibrio perfecto entre sofisticación moderna y esencia caribeña. Su presencia radiante y su carisma natural destacaron entre las participantes, quienes disfrutaron de una noche de música, cultura y encuentros memorables.

La criolla brilló con una creación del diseñador colombiano Rafael Ballestas Sandoval y piezas de la casa de alta joyería de lujo Vizcarra, de manufactura artesanal, también made in Colombia.

Más allá del glamour, la gala tiene un propósito simbólico: marcar el inicio de la travesía hacia la gran final del Miss Universo, que este año se celebrará el 21 de noviembre en el Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia.

Es el momento en que cada candidata empieza a escribir su historia en el escenario internacional, representando no solo su belleza, sino también su identidad y propósito.

Con su elegancia innata y su porte de reina, Jennifer Ventura reafirma que la República Dominicana llega al Miss Universo con fuerza, autenticidad y un brillo que, bajo la luz de la luna tailandesa, promete dejar huella.



