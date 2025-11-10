Premiado con dos Emmy 2025 resalta formación del Infotep

"Infotep me dio las herramientas que necesitaba para avanzar y alcanzar mis metas". Con esta frase, cargada de gratitud y emoción, Isaías Alberto Reyes resume una historia que nació en un aula dominicana y hoy brilla en los escenarios internacionales.

Su trayectoria, marcada por la disciplina, la fe y el talento, es un ejemplo del poder transformador de la educación técnico profesional. Desde su natal Bonao hasta la ceremonia de los Premios Emmy 2025, Reyes ha recorrido un camino lleno de desafíos y logros.

Fotógrafo, editor y cineasta, este joven fue reconocido por la Academia Nacional de Televisión, Artes y Ciencias de los Estados Unidos, al recibir dos premios Emmy por su reportaje especial "Regalo de vida", centrado en la importancia de la donación de órganos.

Su vínculo con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) se remonta a 2010, cuando decidió inscribirse movido por su pasión por la televisión.

"Infotep me dio las herramientas para que yo no me muriera en el camino, porque es rápido. En menos de dos años ya tenía un trabajo estable, mientras que después de cinco años en la universidad no había conseguido empleo. Gracias a Infotep compré mi primera casa en Santo Domingo, y eso no es fácil", recordó.

En 2021, con su título técnico y una maleta cargada de sueños, Isaías emigró a Allentown, Pensilvania, donde comenzó a trabajar como fotoperiodista en el Canal 69, un medio local en el que sus reportajes se han convertido en una voz de esperanza para personas en situación de vulnerabilidad.

"Lo que más me gusta de mi trabajo es la gente. Cuando alguien recibe ayuda gracias a un reportaje que hice, ese es mi mayor pago, más allá del dinero que pueda ganar", afirma con orgullo.

Más de 10 nominaciones

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/isaias-reyes-ganador-de-dos-premios-emmy-awards-2025-5f068cf8.jpg Isaías Reyes, ganador de dos Premios Emmy Awards 2025. (FUENTE EXTERNA)

A lo largo de su carrera internacional, Reyes ha sido nominado en diez ocasiones a los Emmy, alzándose con dos estatuillas en las categorías Mejor Fotógrafo y Mejor Editor de Noticias/Deportes, por "Regalo de vida: Parte 2". Su compromiso con la excelencia lo ha posicionado como un referente del audiovisual dominicano en el extranjero.

Más allá de los premios, Isaías conserva un profundo sentido de gratitud hacia la institución que marcó su camino.

"El lema del Infotep es ´Capacitar es progresar´ y no pudo tener un lema mejor. Infotep es un salvavidas para quienes buscan una oportunidad. A mí me dio las herramientas que necesitaba para avanzar y alcanzar mis metas", expresó.

Con humildad y determinación, este joven asegura que su historia apenas comienza. Su próximo sueño es ambicioso: "Llevar un Oscar a la República Dominicana."

"Sé que, si me lo propongo, puedo hacerlo. Infotep me enseñó que con disciplina y enfoque todo es posible", añadió.

Mientras su nombre continúa ganando espacio en la industria audiovisual estadounidense, Isaías no olvida sus raíces. "Yo me autodefino como la cara del Infotep en Estados Unidos, porque todo lo que he logrado comenzó ahí", afirmó.

Historias como la de Isaías Reyes reafirman el compromiso del Infotep con la formación de hombres y mujeres capaces de transformar su futuro. Más que una institución de enseñanza, es una plataforma de progreso que demuestra que la capacitación técnica puede ser el punto de partida hacia los más altos sueños.