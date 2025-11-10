Meghan y Harry, entre los invitados a la lujosa fiesta de cumpleaños de Kris Jenner

Harry y Meghan asistieron a la fiesta del 70 cumpleaños de Kris Jenner. ( FUENTE EXTERNA )

Mientras la familia real británica atraviesa días de tensión, con el rey Carlos III lidiando con la controversia del príncipe Andrés y su retirada de privilegios, el príncipe Harry y Meghan Markle siguen adelante con su vida en Los Ángeles, lejos del foco mediático que ahora acapara el Reino Unido.

Esta vez, la atención se centró en la extravagante celebración del 70º cumpleaños de Kris Jenner, la matriarca del clan Kardashian, que se celebró el pasado sábado por la noche en Beverly Hills.

La fiesta, organizada por los magnates Jeff Bezos y Lauren Sánchez, reunió a una impresionante lista de invitados.

Entre los rostros más conocidos que no quisieron perderse la celebración estuvieron las hijas de Kris Jenner: Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloé Kardashian y Kourtney Kardashian, así como algunas de las personalidades más destacadas del entretenimiento y la tecnología.

Entre los asistentes se encontraban Bill Gates, Mark Zuckerberg, Mariah Carey, Adele, Justin Bieber, Paris Hilton, Oprah Winfrey, Naomi Watts y Sarah Paulson, quienes llegaron juntas al evento.

No obstante, entre todos los invitados, fueron los duques de Sussex, Harry y Meghan, los que se llevaron parte de los flashes. La pareja llegó a la fiesta sonriendo y disfrutando de un momento relajado entre amigos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/10/meg-and-harry-2-4e97a0ca.jpg

Meghan Markle optó por un elegante conjunto de falda drapeada y top de cuello alto en tonos oscuros, mientras que el príncipe Harry lució un esmoquin clásico, complementado con la tradicional amapola roja que se porta en el Reino Unido alrededor del Día del Recuerdo, en homenaje a los caídos durante la Primera Guerra Mundial.

Meghan Markle regresa a la actuación

La presencia de los duques de Sussex en este exclusivo evento no fue lo único que captó la atención.

Meghan Markle está de vuelta en el mundo del entretenimiento después de nueve años, y lo hará con un pequeño papel en la próxima película de Amazon MGM Studios, "Close Personal Friends", que también contará con las actuaciones de Lily Collins y Brie Larson.

Según una fuente cercana a la producción, Meghan llegó al set de grabación con una actitud relajada y positiva, mostrándose amable y accesible con el equipo.

"Meghan estuvo hoy en el set. Tiene un papel pequeño. Se la veía muy relajada y feliz. Se presentó a todos y fue muy dulce y sencilla", detalló la fuente a la revista People cuando se confirmó la noticia.

Te puede interesar Meghan Markle vuelve a actuar ocho años después de dejar Hollywood