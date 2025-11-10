Olga Tañón no viaja a los Latin Grammy, pero conmueve al mostrar su premio con un emotivo mensaje

Olga Tañón no pudo viajar a Las Vegas para recibir un homenanaje de trayectoria de la Academia Latina de la Grabación. ( ARCHIVO )

Santo Domingo.– La artista puertorriqueña Olga Tañón reveló que no pudo asistir a la ceremonia de hoy de los 26th Annual Latin Grammy Awards en Las Vegas, donde recibiría el Latin Grammy Lifetime Achievement Award, debido a los serios problemas que afectan el tráfico aéreo en Estados Unidos por el cierre parcial del gobierno federal.

Aun así, este lunes, en una publicación en Instagram mostró con orgullo el galardón y agradeció con profunda emoción a la Academia Latina de la Grabación, a sus fans y a todo su equipo de trabajo.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Tañón explicó que tomó la decisión de no viajar por precaución ante las múltiples cancelaciones y retrasos de vuelos.

"Ante la complicada y delicada situación actual con los vuelos aéreos en los Estados Unidos, he decidido, muy a mi pesar, no viajar a Las Vegas para asistir a la ceremonia donde recibiría el Lifetime Achievement Award", señaló la intérprete de Es mentiroso y Muchacho malo.

La cantante subrayó que su compromiso con el público sigue siendo su prioridad. "Prefiero perderme ese momento presencial tan especial para garantizar que no fallaré a quienes siempre me han respaldado", afirmó, recordando que el próximo 15 de noviembre se presentará en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida.

¿Cómo reaccionó Olga Tañón ante el galardón?

Horas después de su anuncio, Olga Tañón sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía en la que aparece sosteniendo con orgullo el trofeo dorado del Latin Grammy Lifetime Achievement Award. En el mensaje, expresó su felicidad y gratitud por recibir este honor que reconoce más de tres décadas de entrega a la música latina.

"Una noticia que me emociona muchísimo: la Academia Latina de la Grabación me otorgó el Latin Grammy Lifetime Achievement Award. Un reconocimiento que honra no solo mi carrera, sino también cada paso dado con pasión, sacrificio, entrega y, sobre todo, amor por la música y por ustedes", escribió la artista.

La "Mujer de Fuego" también dedicó palabras de gratitud a quienes la han acompañado en su trayectoria.

"Quiero expresar mi gratitud más profunda al consejo directivo, a los miembros de la Academia y a su equipo de producción por este inmenso honor. Gracias también a mis fans, colegas, medios de comunicación y a cada miembro de mi equipo, que me han acompañado con su cariño, apoyo y comprensión. A todos ustedes, mi infinito agradecimiento".

Gratitud

Conmovida, Tañón agradeció a Dios, a su familia y a cada persona que ha sido parte de su camino artístico.

"Gracias a Dios por permitirme seguir cantando. Gracias a ustedes por darme razones para seguir haciéndolo con más fuerza que nunca. Gracias a mi familia por ser mi raíz y mi refugio. Gracias a la Academia @latingrammys por este reconocimiento que me inspira a seguir dejando huella".

La cantante también reconoció a los profesionales que han trabajado tras bambalinas en sus producciones.

"Gracias infinitas a todos los productores musicales, escritores, músicos, técnicos, productores de eventos y a todo mi equipo de trabajo, quienes a lo largo de los años han aportado su talento, esfuerzo y corazón para impulsar cada paso de mi carrera. Este reconocimiento también es de ustedes".

Finalmente, Olga Tañón cerró su mensaje con una pista sobre lo que podría ser su próximo proyecto musical. "Y mientras me preparo para lo que viene, solo puedo decirles esto: cada nota al fondo es una pista... un tambor que late con Puerto Rico y un eco que despierta memorias. Pero la historia completa se desvela muy pronto".