La Feria del Libro de Historia Dominicana 2025 rendirá homenaje al folclore nacional

La Feria del Libro de Historia Dominicana 2025 estará dedicada al destacado investigador y folklorista Dagoberto Tejeda. ( FUENTE EXTERNA )

La decimosegunda edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana (FLHD 2025) se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre en la sede del Archivo General de la Nación (AGN).

En esta ocasión, el evento estará dedicado al destacado investigador y folklorista Dagoberto Tejeda, como reconocimiento a su aporte a la cultura y la historia del país.

El AGN anunció que la FLHD 2025 se celebrará bajo el tema "Historia del Folclore Dominicano", con el objetivo de resaltar y profundizar en las raíces, manifestaciones y evolución del folklore en la República Dominicana.

Agenda

Durante los cinco días de la feria, el público podrá disfrutar de conferencias magistrales, paneles de discusión, presentaciones de libros, exposiciones temáticas y actividades culturales que pondrán en valor la riqueza del acervo histórico y folklórico nacional.

La Feria del Libro de Historia Dominicana se ha consolidado como un espacio de referencia para historiadores, investigadores, académicos y el público en general, fomentando el conocimiento y la difusión de la historia del país a través de la literatura y el debate académico.

