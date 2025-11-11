La Feria del Libro de Historia Dominicana 2025 rendirá homenaje al folclore nacional
El evento se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre en la sede del Archivo General de la Nación
La decimosegunda edición de la Feria del Libro de Historia Dominicana (FLHD 2025) se llevará a cabo del 17 al 21 de noviembre en la sede del Archivo General de la Nación (AGN).
En esta ocasión, el evento estará dedicado al destacado investigador y folklorista Dagoberto Tejeda, como reconocimiento a su aporte a la cultura y la historia del país.
El AGN anunció que la FLHD 2025 se celebrará bajo el tema "Historia del Folclore Dominicano", con el objetivo de resaltar y profundizar en las raíces, manifestaciones y evolución del folklore en la República Dominicana.
Agenda
Durante los cinco días de la feria, el público podrá disfrutar de conferencias magistrales, paneles de discusión, presentaciones de libros, exposiciones temáticas y actividades culturales que pondrán en valor la riqueza del acervo histórico y folklórico nacional.
- La Feria del Libro de Historia Dominicana se ha consolidado como un espacio de referencia para historiadores, investigadores, académicos y el público en general, fomentando el conocimiento y la difusión de la historia del país a través de la literatura y el debate académico.