Ebenezer Guerra es reconocido como "Artista Revelación del Año" en los Glamour Music Awards 2025

El cantante Ebenezer Guerra fue reconocido como "Artista Revelación del Año" en los Glamour Music Awards 2025, celebrados anoche en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, en Santo Domingo. El galardón confirma el exitoso momento que vive su carrera musical y su proyección como uno de los nuevos rostros del merengue.

Durante la gala, el artista interpretó su tema Bolero, la canción con la que debutó oficialmente en septiembre de 2024 y que lo dio a conocer ante el público dominicano. Su presentación fue una de las más aplaudidas de la noche

Apodado El sol de RD, Ebenezer formó por primera vez la cartelera del Latin Music Tour en Punta Cana. En esta ocasión, fue el encargado de animar el pool party de la celebración que cada año reúne a importantes exponentes del género tropical.

Su crecimiento artístico ha llamado la atención de figuras internacionales. El veterano cantante Elvis Crespo lo considera el relevo del merengue internacional y se ha convertido en uno de sus principales mentores dentro de la industria musical.

Un respaldo que impulsa su carrera

Elvis Crespo incluyó a Ebenezer Guerra en su más reciente disco Poeta Herío, en el tema Borrón y cuenta nueva, junto a La Insuperable y Toño Rosario. Además, ambos grabaron una nueva versión del clásico Luna llena, lanzado originalmente por Crespo en 1998, que ha tenido una gran acogida entre los seguidores del género.

En los Premios Billboard 2025 , Ebenezer compartió escenario con Elvis Crespo para interpretar la canción que tienen en común. Su actuación fue una de las más comentadas de la noche, mientras Crespo recibió un reconocimiento especial por su trayectoria artística.

