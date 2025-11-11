Con cinco años de trayectoria en el mundo del stand-up comedy, Jinita, una comediante de 36 años, se presentó en el escenario de Dominicana´s Got Talent y logró lo que pocos consiguen en su primera aparición: los cuatro "sí" del jurado.

Con su estilo espontáneo, su carisma natural y una rutina cargada de observaciones cotidianas, Jinita se ganó tanto al público como a los jueces, que la aplaudieron de pie.

"Yo vivo de la gracia del Espíritu Santo y de vez en cuando hago chistecitos y cosas", dijo entre risas la humorista, quien aseguró que el stand-up es su verdadera pasión. En la entrevista posterior a su audición, Jinita explicó que cada escenario que pisa, lo aprovecha para crecer y conectar con su público.

"El stand-up aquí está creciendo muchísimo. Hay gente nueva, proyectos más grandes, y ya hasta nos están invitando a presentarnos fuera del país", comentó optimista sobre el futuro del humor dominicano que se hace en vivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/161025-dominicanas-got-talent-16-3054d738.jpg Yinita durante su conversación con Diario Libre.

Aunque disfruta de los chistes con un toque políticamente incorrecto, Jinita aclaró que no busca ofender, sino provocar reflexión y risa. "Aquí somos un país muy conservador, y a veces la gente se impresiona. Pero después que se asustan, se ríen. Si te reíste, ya te gané", dijo a Diario Libre entre carcajadas.

Durante la conversación, recordó también su peor experiencia en un escenario: su primer show. "Nada me preparó para ver a alguien que me caía mal sentado justo al frente. Se me olvidó la rutina entera", confesó divertida, reconociendo que son esos momentos los que ayudan a crecer como artista.

Para Jinita, el humor tiene límites, pero el secreto está en saber "bordearlos". "El humor se mueve entre los límites. Sin ellos, no existiría. El trabajo del comediante es saber dónde está el borde y cómo conectar con el público sin perderse", explicó.

Con respecto a los distintos formatos del humor, la comediante destacó la diferencia entre el trabajo frente a cámaras y el que se hace en vivo: "Cuando tú tienes un público delante, tienes que reaccionar a su energía. En video puedes editar, pero en el escenario lo que dijiste, ya fue".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/161025-dominicanas-got-talent-15-993c04b4.jpg Jinita habla con Diario Libre tras su participación en Dominicana's Got Talent.

Al hablar sobre el premio del concurso, Jinita mostró su característico sentido práctico y humorístico: "Yo quiero pagar un año entero de renta y comprarme una nevera de las que tiran hielito por la puerta. Eso sería un sueño", bromeó, provocando risas en el set.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/11/161025-dominicanas-got-talent-18-950de016.jpg Jinita posa para Diario Libre tras su participación en Dominicana's Got Talent.

Finalmente, dejó un consejo a quienes sueñan con subir a un escenario pero sienten miedo.

"Si tú quieres hacer stand-up, hazlo. Todos los comediantes, hasta los más grandes, han tenido noches malas. La primera casi siempre sale mal, pero si pasas esa, sigues aprendiendo, mejorando y quién sabe, hasta terminas en Dominicana´s Got Talent".