Faia Group y Teleuniverso firman alianza estratégica estratégica

Con esta alianza, ambos grupos de medios de comunicación fortalecen la oferta de medios en el país

    Amaury Polanco y Carlos Pérez Tejada. (FUENTE EXTERNA)

    La plataforma digital Faia Group y el canal de televisión Teleuniverso firmaron un acuerdo de colaboración que marca un hito en la expansión y modernización de los contenidos audiovisuales en la República Dominicana. 

    La alianza contempla la retransmisión diaria del programa "Faia Radio" en su versión audiovisual a través de la señal de Teleuniverso, así como la creación de contenido producido por Faia Group.

    Con esta alianza, ambos grupos de medios de comunicación fortalecen la oferta de medios en el país, conectan con las nuevas audiencias y responden a la transformación del consumo de contenidos informativos y de opinión en formato multiplataforma

    El convenio fue suscrito por Carlos Pérez Tejada, gerente general de Faia Group, y por Amaury Polanco, presidente de Teleuniverso, durante un acto celebrado en la ciudad de Santiago. 

    Una nueva apuesta

    Pérez Tejada indicó que esta alianza marca otro paso más para Faia Group.

    "Es una muestra que los medios digitales alternativos no están en competencia con los tradicionales, sino que pueden integrarse para construir propuestas comunicacionales más robustas, innovadoras y con mayor alcance territorial. Gracias a Teleuniverso por la confianza, y juntos daremos un cambio a los medios", añadió.

    Por su parte, Amaury Polanco, presidente de Teleuniverso, aseguró que en Teleuniverso se apuesta  a la innovación y la calidad del contenido en medios, y la llegada de Faia Group, así como la producción conjunta de nuevos espacios.

    "Representa una apuesta por el talento joven y por la capacidad de conectar con la sociedad desde los nuevos formatos. Creemos en el contenido con criterio, y eso es lo que nos une a Faia Group".

    Con esta alianza, Faia Group y Teleuniverso no solo diversifican su oferta de contenidos, sino que también reafirman su compromiso con un periodismo plural, ágil y con enfoque generacional, adaptado a los desafíos de la nueva era mediática.

